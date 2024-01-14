Канада может получить выгоду от спотовых биткоин‑ETF в США

Канада может получить выгоду от появления спотовых биткоин-ETF в США. С начала 2021 года канадцам уже доступны спотовые биржевые фонды биткойнов (ETF), но появление таких же возможностей у их южных соседей может иметь некоторые последствия, сообщил директор Coinbase Canada, Лукас Мэтисон.

Мэтисон назвал канадские регулирующие органы “лидерами мира”. По его словам, спотовые ETF на BTC постепенно интегрировались в более крупную канадскую финансовую систему с момента их появления и становятся стандартной частью семейных офисов, фондов с налоговыми льготами и других основных финансовых продуктов.

Решение Комиссии по ценным бумагам и биржам США утвердить спотовые ETF на BTC “подтверждает криптовалюты как класс активов и укрепляет доверие к отрасли в целом”, – заявил Мэтисон.

“Для канадцев, интересующихся криптовалютами, это момент, когда я призываю всех узнать о цифровых активах, поскольку мы открываем новую волну внедрения криптовалют”, – добавил он.

Владельцы канадских BTC ETF выиграют от решения SEC, поскольку приток ликвидности укрепит всю систему. Однако канадские эмитенты BTC ETF могут ощущать некоторую конкуренцию со стороны США, поскольку “США известны своими агрессивными комиссиями”.

“Рост DeFi помогает увеличить долю криптовалюты в мировой денежной массе выше 2%”, – говорится в сообщении Coinbase Canada (@coinbasecan) 16 мая 2021 года.

“Криптовалюта никуда не денется, и Coinbase очень этому рада”, – заключил Мэтисон.

Coinbase официально была запущена в Канаде в августе, через три месяца после того, как Bybit и Binance покинули страну в ответ на новые нормативные рекомендации. Стейблкоины стали источником неопределенности для криптовалютных бирж после введения ограничений на транзакции с “криптоактивами, привязанными к стоимости” со стороны администраторов ценных бумаг Канады. Эта ситуация прояснилась после нескольких раундов дополнительных указаний, последний из которых появился в октябре.

В декабре активы, управляемые местными криптовалютными биржами, достигли отметки в $1 млрд.