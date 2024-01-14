Канадская Madison Metals нашла следы урана на медном руднике Хан в Намибии

Канадская компания Madison Metals обнаружила следы урана на медном руднике Хан в Намибии. В районе лицензионного участка ML86A, прилегающего к рентабельному урановому руднику Рёссинг и близкому к работающему урановому руднику Хусаб, было выявлено несколько многообещающих аномалий.

Об этом сообщил генеральный директор компании Duane Parne в интервью газете Namibia Economist 11 января.

Проанализировав повторно данные предыдущей разведки и отобрав пробы с поверхности, Madison Metals выявила аномалии с высоким содержанием урана в основном ограниченные рекой Хан, а также ураном и торием. Парнэм, используя геологию Рёссинга в качестве доказательства, утверждает, что близость урановых рудников Рёссинга и Хусаба свидетельствует о наличии крупных месторождений урана в данном районе.

Учитывая наличие урановых аномалий на руднике Хан, компания Madison объявила о подписании дополнительного соглашения, согласно которому на данный момент ей принадлежит 10-процентная доля в проекте Хан. К 31 декабря 2024 года, после оплаты, доля компании составит 90%.

Madison сообщает, что лицензионный участок ML86A имеет благоприятную геологию для месторождений типа Рёссинг в центре намибийской пустыни, где присутствуют ураносодержащие аляскиты в пластах супергруппы нагорья Дамара.

Компания сосредоточила свою разведочную деятельность на подтверждении ранее не проверенных радиометрических аномалий, обнаруженных с воздуха, а также на изучении геологических условий и определении непрерывности минерализированных отложений. Согласно анализу аэрофотосъемки, было выявлено несколько аномалий вблизи штолен рудника Хан на участке EPL8905.

Парнэм отмечает, что проект Хана быстро становится очень ценным активом для Madison, так как имеет огромный потенциал для обнаружения новых месторождений высококачественного урана, расположенных рядом с двумя действующими урановыми рудниками.

“Madison направила свой полевой персонал для отбора проб из источников аномалий и проведения химического анализа пород с высоким содержанием урана. Кроме того, компания расширила наземные исследования на другие объекты на участке ML86A в преддверии работ по запланированной на 2024 год программе бурения”, – сообщил генеральный директор компании.