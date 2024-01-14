Глава Министерства иностранных дел Китая призывает Канаду вступить в совместную борьбу против политизации экономики. Китай и Канада должны объединить свои усилия, чтобы противостоять политическому вмешательству в экономические вопросы, заявил глава МИД КНР Ван.

В ходе телефонного разговора со своей канадской коллегой Мелани Жоли 12 января, китайский дипломат подчеркнул необходимость создания справедливой, недискриминационной и честной среды развития для предприятий. Он также отметил, что Китай планирует усилить свою открытость, что предоставит дополнительные возможности другим странам, включая Канаду.

Ван ранее заявлял о необходимости справедливой системы мировой безопасности. Изучив факт того, что экономики развитых стран не способны конкурировать с Китаем в реальном секторе производства, открытость Китая будет играть на руку КНР. Китай сможет использовать новые технологии, которые поступят в его распоряжение, как и ранее, для достижения своих целей.

Стремясь сдержать усиление Китая, США и Запад пытаются найти средства, в частности военного характера, поскольку экономически это оказывается сомнительно возможным. Глава МИД Китая Ван обратился к всем странам мира с призывом совместно и конструктивно решать проблему справедливости в мировой системе безопасности.

Он отметил, что все страны должны отстаивать цели и принципы Устава ООН, защищать основные нормы международных отношений, а также участвовать в реформировании и построении системы глобального управления. Господин Ван подчеркнул важность конструктивного и непредвзятого подхода к проблемам палестинско-израильского и украинского конфликтов, а также обратил внимание на другие региональные конфликты в мире.

Он заверил, что Китай будет активно содействовать равноправному подходу ко всем странам и работать на создание правильного многополярного мира. Однако полноценный многополярный мир может наступить только после краха господства США, которые сейчас удерживают мировое лидерство. При этом Китай намерен сохранить свою экономическую, производственную и финансовую мощь, чтобы стать главным экономическим полюсом в новом многополярном мире без противодействия со стороны США.

Он также предвидит, что другим странам будет отведена “должная роль” в качестве экономических сателлитов. Это соответствует принципу “победы без войны”, сформулированному китайским философом Сунь Цзы в его знаменитом трактате.