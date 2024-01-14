KartinaTV рекомендует к просмотру

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В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Ресторан по понятиям». Новый сезон!

Видеотека Premier предлагает посмотреть новый сезон комедии «Ресторан по понятиям» с Владимиром Вдовиченковым и Дмитрием Дюжевым. На свободу из тюрьмы выходят четыре преступника: опытный вор Шустрый, хулиган Кувалда, глуповатый похититель домашних животных Килька и альфонс Кощей. Все они хотят провернуть одно последнее дело, которое сможет обеспечить им средства на всю оставшуюся жизнь. Команда арендует ресторан рядом с банком в надежде прорыть подкоп к комнате с деньгами. Однако, ко всеобщему удивлению, их странный ресторан с тюремными блюдами и абсолютно хамским отношением к клиентам начинает нравится всё большему числу посетителей.

Видеотека START – Сериал «Инспектор Гаврилов». Премьера!

После успешного ограбления рецидивист Саша Медный покидает Москву на поезде, стремясь доставить свою добычу своему сообщнику во Владивостоке. Однако его планы рушатся, когда он случайно обнаруживает форму, документы и личность своего соседа по купе, майора Гаврилова. Выйдя на полпути, Медный решает принять на себя роль начальника полиции в сонном городке Усть-Шахтинске – местных жителей ожидает много больших перемен.

Видеотека Premier – Комедийный сериал «Трепачи». Все серии!

Видеотека Premier радует комедийным сериалом «Трепачи» с Юрием Стояновым и Глебом Калюжным в главных ролях. Главный герой по имени Даня приезжает из провинции в столицу с целью покорить мир стенд-апа. Парень крайне амбициозен, однако денег у него пока мало. Дане удаётся арендовать комнату у Вячеслава Соколова — довольно занудного и обиженного жизнью старика. Поначалу отношения между героями не ладятся, но со временем Даня узнаёт, что в молодости Соколов был популярным сатириком. Окажется, что их неожиданная дружба может помочь юному комедианту веру в себя, а Вячеславу — получить ещё один столь необходимый шанс в жизни.

Видеотека START – Короткометражный фильм «Чебурашка. Выходной»

До выхода фильма «Чебурашка 2» осталось еще почти два года, однако новые приключения Гены и Чебурашки уже хочется увидеть прямо сейчас. Создатели этого семейного хита выпустили небольшой фильм, рассказывающий об одном дне из жизни любимых персонажей. Гена отлично поработал, и наступило время отдыха. Садовник пригласил Чебурашку на пикник. Очаровательный любитель цитрусовых еще не осознает, что такое выходной и каким образом нужно провести этот особенный день. Гена мечтает отдохнуть в шезлонге с газетой и чашкой чая, в то время как Чебурашка хочет поужинать апельсинами, играть, разгадывать загадки, рисовать — лучше всего одновременно. Смогут ли друзья найти компромисс и устроить идеальный отдых?

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