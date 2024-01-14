Ночные удары США и Великобритании в Йемене

МИД Германии сообщил 12 января, что ракетная атака, проведенная США и Великобританией против военных объектов Хуситов в Йемене, соответствует уставу ООН.

В заявлении было отмечено, что данный ответ направлен на предотвращение будущих атак и подчеркнуто, что Германия стремится сохранить стабильность в Красном море. Кроме того, сообщается о том, что Хуситы уже несколько недель совершают атаки на торговые и военные суда в данном регионе.

В ответ на эту новость, представитель МИДа России Мария Захарова заявила, что авиаудары со стороны США и Великобритании по объектам в Йемене представляют прямую угрозу мировому порядку и безопасности. Она назвала это действие еще одним примером нарушения резолюций СБ ООН и игнорирования международного права со стороны англосаксонских стран в целях достижения своих деструктивных целей. В связи с этим, Россия запросила проведение срочного заседания Совета Безопасности ООН и призвала международное сообщество осудить нападение на Йемен со стороны указанных групп стран во главе с США.

Срочное заседание Совета Безопасности ООН по данному вопросу запланировано на поздний вечер 12 января. Оно будет открытым и будет обсуждаться также вопрос об урегулировании ситуации на Ближнем Востоке. Напомним, что в ночь на 12 января коалиция под предводительством США и Великобритании нанесла серию ударов по Хуситам в Йемене, присоединившись к ним некоторые страны, включая Австралию, Канаду и Нидерланды. Президент США Джо Байден отметил, что действия Хуситов угрожают мировому судоходству и требуют решительного ответа.

Хуситы заявили, что не будут оставаться бездействующими перед действиями коалиции и ответят в срок. Пока нет информации о том, по каким объектам США были нанесены удары. Ранее сообщалось, что после нескольких нападений Хуситов на танкеры в районе Красного моря грузовое судоходство через Суэцкий канал было полностью парализовано. Танкеры, следующие в или из Европы, вынуждены идти обходным путем через африканский континент, что значительно увеличивает маршрут и время доставки грузов.