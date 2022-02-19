Чтиво выходного дня: Река Святого Лаврентия

Реку Святого Лаврентия, или как мы ее здесь называем Сен-Лоран, видел каждый живущий на острове Монреаль. Ну, или в ближнем окружении оного. Большая, могучая, часто меняющая свой цвет, река и плеск ее волн стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, нашего быта

Реку Святого Лаврентия, или как мы ее здесь называем Сен-Лоран, видел каждый живущий на острове Монреаль. Ну, или в ближнем окружении оного. Большая, могучая, часто меняющая свой цвет, река и плеск ее волн стала неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, нашего быта. Мы практически не обращаем на нее внимание, сотни раз в году проезжая мимо. Она для нас стала просто какой-то декорацией будней. Равно как и сотни других красивых и интересных объектов и природных ландшафтов в нашем городе. А вот мне недавно пришло в голову поинтересоваться – а почему собственно Святой Лаврентий? Чем наша река отличается от многих других? Какова ее длина, ширина и глубина? И вообще узнать о ней немного больше. Потому что у меня растут и подрастают дети разных возрастов, и будет стыдно, если случайно заданный ими вопрос относительно реки Святого Лаврентия поставит меня перед ними в ступор. Поэтому, давайте вместе немного больше узнаем о ней. Пригодится!

Говоря о длине реки Святого Лаврентия можно констатировать, что она в три раза меньше, чем, скажем, Волга или тот же Енисей. Но она примерно равна по протяженности Северной Двине. Короче говоря, ее длина составляет 1200 км. Мал золотник, да дорог! А дорог потому, что в экономическом отношении для нашей страны река имеет очень существенное значение: именно она соединяет Великие Озера с Атлантическим океаном.

Теперь о названии. Как я и предполагала, это оказалось весьма очевидным. Рассказываю! Французский мореплаватель Жак Картье в первой трети XVI века исследовал Атлантическое побережье. Будучи человеком крайне религиозным, он ежедневно возносил молитвы не только Господу и Богородице, но и тому святому, чей день отмечала католическая церковь. 10 августа 1536 года был день Святого Лаврентия, – святого, который был очень известен своими христианскими подвигами на территории Италии примерно в III веке. Так вот, именно в этот день Жак Картье увидел залив, как ему показалось. И назвал его в честь Святого Лаврентия. Позже было выяснено, что это не залив, а целая река. Но название осталось и закрепилось уже навсегда.

Река, повторюсь, хоть и не очень выдающаяся по размерам, но очень важная. С севера в неё впадает река Сагеней, вытекающая из озера Сент-Джон (озеро Святого Иоанна).

Огромное количество речных порогов можно наблюдать, если плыть от Монреаля в сторону Онтарио. Именно из-за них до середины прошлого века судоходство осуществлялось только до нашего города и никак не дальше. Но с запуском в эксплуатацию канала Святого Лаврентия эта проблема была решена. Это, можно сказать, даже не канал – их целая сеть: огромное количество шлюзов, взаимосвязанных между собой и водного пространства между ними. Благодаря как раз этой взаимосвязи, теперь суда могут заходить в озеро Онтарио, чего раньше было невозможно и представить. Сам канал, который простирается от Монреаля до города Кингстон, имеет длину примерно 300 км. Вот так люди решили проблему с судоходством в соседней провинции.

И благодаря этому для судоходства стали доступны и Великие озера. Именно по реке Святого Лаврентия доставляются грузы на огромные суммы вглубь материка. Но, честно говоря, не все так радужно и красиво. Еще ни одно человеческое изобретение не было исключительно положительным. Всегда есть и что-то негативное, так называемое «побочное» в изобретении. Река Святого Лаврентия, к сожалению видела не только грузовые корабли, но и терпящие крушения лайнеры. Например, в 1914 году пассажирский лайнер, курсирующий в водах Святого Лаврентия, столкнулся с норвежским грузовым судном. Лайнер ушел на дно за каких-то десять минут. Из находящихся на нем 1500 пассажиров и членов экипажа, спастись удалось лишь трети.

Но хватит о грустном. Давайте если не о приятном, то хотя бы о повседневном. Итак, бассейн реки Святого Лаврентия. Он очень густонаселенный. Можно сказать – даже самый густонаселенный район в Канаде. Население составляет более 20 миллионов человек, четверть которого – монреальцы. Также здесь развито и сельское хозяйство, и животноводство, да и промышленность не отстает.

Что касается промышленности, то наверное всем известно, что на реке построена серьезная, крупная гидроэлектростанция под названием Боарне, чья мощность достигает двух миллионов киловатт. А кроме того, на порожистых притоках реки построено еще несколько десятков электростанций, но уже более мелких.

Что касается животного, а точнее водного мира, то Святой Лаврентий богат китами: белухами, финвалами и даже голубыми китами. А кроме них – в реке живут сотни видов рыб, а также ряд видов водных млекопитающих. А вдоль берегов и в заболоченной местности гнездятся многочисленные птицы, которых орнитологи исчисляют в несколько сотен видов.

Что касается климата – не буду вам много говорить, вы сами все видите ежедневно. Он умеренный с ярко выраженными четырьмя сезонами. Иногда, правда, весна забывает, что она весна или к нам приходит дождливое лето. Но реку Святого Лаврентия в этом обвинять довольно неправильно. Есть масса других факторов, влияющих на изменения климата на планете. Зимой река замерзает, летом полноводно бурлит и плещется на радость всем нам.

Ну, с рыбами, птицами и судоходством во имя процветания Канады мы разобрались. А что остается нам, простым обывателям? Как- что? Туризм, рыбалка, прогулки на катерах! И все это потрясающие возможности, которые опять-таки нам дает река Святого Лаврентия! Кто не был на «Тысячи островах»? Божественная красота кусочков девственной природы! Не иначе! Я помню шквал эмоций, который охватывал меня и всех пассажиров лайнера, который вез нас вдоль этих малюсеньких, но совершенно райских участков суши! Кто видел – меня поймет!