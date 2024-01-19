Вице-президент США заявила, что напугана победой Трампа в Айове

Вице-президент США Камала Харрис выразила свою тревогу по поводу победы Трампа в штате Айова. Она заявила об этом в интервью телеканалу ABC News 17 января.

В своих рассказах по Соединенным Штатам Харрис акцентировала внимание на важности права на аборт, что стало причиной ее тура по стране. Ведущая задала вопрос о том, какое действие планирует предпринять правительство США “для остановки сумасшедших”.

Этот термин использовался для описания сторонников Трампа, которые желают вернуть величие Америки. Харрис ответила: “Я чертовски напугана. Именно поэтому я путешествую по стране”. Она имела в виду свой тур по США, в рамках которого пропагандирует поддержку политики Байденовской администрации по вопросу абортов.

Вице-президент добавила: “Есть старая поговорка, что есть только два способа баллотироваться на пост – либо без соперника, либо испугавшись. Так что по всем этим пунктам да, нам всем следует бояться”.

Напомним, что по результатам выборов в штате Айова, которые прошли 15 января, Дональд Трамп одержал победу с ошеломляющим преимуществом и показал, что остальные кандидаты могут бороться только за второе место.

Он победил в 98 из 99 округов штата, проиграв лишь в одном округе, где преимущество составило всего 1 голос в пользу Никки Хейли. Оказалось, что для основной аудитории Трампа судебные преследования их кандидата стали лишь мотивирующим фактором.

В этом помогает президент США Джо Байден, называющий избирателей Трампа “экстремистами”, которые якобы угрожают самим основам существования страны.