Холодный чай может формировать камни в организме человека

Пить тонизирующий холодный чай полезно для организма человека, так как он содержит катехины и танины, которые улучшают состояние сосудов.

Кроме того, в нем присутствуют минеральные вещества и антиоксиданты, которые помогают бороться с воспалениями.

Однако стоит быть осторожными в употреблении этого напитка, так как он может навредить людям, страдающим от мочекаменной болезни.

Холодный чай содержит оксалаты, которые способствуют образованию камней в организме человека. Именно поэтому при мочекаменной болезни его лучше не пить. Кроме того, эксперты предупреждают, что ледяные напитки вредны для желудка, могут вызвать аритмию и сосудистые спазмы. Поэтому температура холодного чая не должна быть ниже 20 градусов.

Врачи также не рекомендуют употреблять бутилированный холодный чай, который продают в магазинах, так как он содержит слишком много сахара и консервантов.

При умеренном и правильном употреблении холодный чай положительно влияет на работу мозга, активизирует сердечно-сосудистую систему и обмен веществ, а также улучшает состояние кожи и помогает в профилактике раковых клеток.

Кроме того, ученые отметили, что в зеленом чае содержится вещество под названием галлат эпигаллокатехина, которое может снизить вред от кальяна.