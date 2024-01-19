Крещение Господне! Что такое Богоявленская вода?

Что такое великая агиасма?Это Богоявленская вода.Она освящается дважды:на Крещенский сочельник и на сам праздник Крещения Господня и имеет одинаковую благодатную силу.

В Крещенский сочельник эту воду в народе называют вечерней водой.Но это не означает,что она освящается вечером.Утром к Божественной Литургии присоединяется служба великой вечерни,по окончании которой начинается первое великое освящение воды.

Почему дважды освящают?Во первых,Церковь жалеет нас,что это великое событие бывает только раз в году,поэтому дала нам возможность дважды насладиться этим великим событием.

Во вторых,чтобы хватило воды всем прихожанам.В сам день освящения Богоявленской воды можно пить её всем.А потом следует пить её только на голодный желудок.Болящим можно пить её несколько раз в день.

Сосуды со святой водой нельзя ставить в холодильник или в подполье.Ставить только у святых икон или ближе к ним.И целый год не забывать о ней.Ежедневно,в течении всего года христианин должен её пить и умываться ей.

Можно ей перед сном кропить свои жилища.Каждый вечер.Вода эта-дар Отца Небесного нашего.Она лечит наши душевные и телесные недуги.Ночью окунаться в ней нельзя ради только спортивного интереса или слегка выпившими или без крестика.

Это большой грех и пользы не будет,а только скорби.И конечно в храме,не толкаясь и не шумя,смиренно ожидать своей очереди.Тогда христианин уйдет домой из храма благословленным Богом.

По правилам, праздник Крещение отмечается восемь дней, четыре из которых – это предпразднество, остальные – послепразднество.

Как таковых серьезных правил по поводу меню на Крещение нет, но стол вечером 18 января и праздничный стол 19 января – отличаются друг от друга. Различие заключается в том, что в сочельник Крещения (18 января) подают постные блюда, а вот на следующий день в пище нет ограничений.

Не забудьте помолиться

И святой водой умыться,

Станет чище Ваша плоть!

Да хранит Вас всех Господь!