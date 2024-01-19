Киев не получил ЗРК NASAMS из-за отсутствия договора с США

По информации издания Globe and Mail, Киев не получил зенитно-ракетный комплекс NASAMS от Канады из-за отсутствия договора между правительствами США и Украины.

В марте 2023 года пресс-служба ВВС Украины объявила о планах Канады приобрести NASAMS у США и передать его Киеву.

Однако информация от телеканала CTV 9 января 2024 года указывает на то, что комплекс до сих пор не был передан вооруженным силам Украины. Авторы статьи упоминают, что задержка в поставках связана с необходимостью подписания соглашения о продаже вооружения.

Для ускорения передачи комплекса состоялась встреча главы Минобороны Канады Билла Блэра с американским послом Дэвидом Коэном. Ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби предупредил о том, что запасы некоторых вооружений у Вооруженных Сил Украины, включая системы ПВО, находятся на исходе.

ЗРК NASAMS (National Advanced Surface-to-Air Missile System — усовершенствованная национальная система с ракетами “поверхность — воздух”) малого и среднего радиуса действия совместно разработан норвежской компанией Kongsberg Defence & Aerospace и американской Raytheon. В основе комплекса — авиационные ракеты класса “воздух — воздух”, адаптированные для пуска с наземной установки.

Но главное предназначение NASAMS заключается в защите военных объектов от ударов дронов-камикадзе.