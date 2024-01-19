В Петербурге отмечают 81-летие прорыва блокады Ленинграда. Мероприятия, посвященные данной годовщине, были открыты возложением цветов и венков к монументу героическим защитникам Ленинграда по информации пресс-службы администрации города, сообщенной 18 января на официальном интернет-портале.

Во время Великой Отечественной войны в 1941 году Ленинград был отрезан от всей страны 8 сентября. Блокада города стала одним из самых суровых испытаний в истории человечества. Однако 18 января 1943 года было прорвано кольцо фашистских войск вокруг Ленинграда. Торжественно-траурная церемония, посвященная этому событию, прошла на площади Победы, у монумента героическим защитникам Ленинграда.

Монументу были возложены цветы и венки от представителей исполнительной и законодательной власти Санкт-Петербурга, Вооруженных Сил России и правоохранительных органов, а также от ветеранов и блокадников. Сегодня траурные церемонии также проходят на Пискаревском мемориальном кладбище и в других местах захоронения защитников и жителей блокадного Ленинграда.

Отметим, что операция “Искра” по прорыву блокады началась 12 января 1943 года. Командование планировало провести совместные атаки Ленинградского и Волховского фронтов на группировку немецко-фашистских войск, которая удерживала Шлиссельбургско-Синявинский выступ.

Советские военные соединения 18 января 1943 года в 9:30 на восточной окраине Рабочего поселка №1 под Шлиссельбургом соединились: части 123-й стрелковой бригады Ленинградского фронта встретились с частями 372-й дивизии Волховского фронта, позднее состоялись встречи и с другими советскими военными соединениями. В этот день были окончательно освобождены Шлиссельбург и все южное побережье Ладожского озера.