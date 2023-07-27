Доступность жилья по-прежнему невысокая, несмотря на снижение цен

В то время как снижение цен на жилье было зарегистрировано в семи из 10 провинций Канады по состоянию на этот месяц, доступность улучшилась только в четырех из 10 провинций из-за резкого повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, согласно новому анализу.

В то время как снижение цен на жилье было зарегистрировано в семи из 10 провинций Канады по состоянию на этот месяц, доступность улучшилась только в четырех из 10 провинций из-за резкого повышения процентных ставок по ипотечным кредитам, согласно новому анализу.

“Очевидно, что на рынок жилья негативно повлияло последнее повышение ставки Банком Канады 12 июля”, – сказал Несто. “Это увеличило базовую ставку до 5,0%, и лучшая пятилетняя фиксированная ставка кредитора на сегодняшний день составляет 5,14% по сравнению с 4,64% в июне 2022 года”.

“До тех пор, пока процентные ставки остаются на этих уровнях или продолжают расти, мы по-прежнему будем сталкиваться с проблемами доступности доходов”, – сказал Чейз Белэйр, соучредитель и главный брокер nesto.

В своем анализе nesto также изучила влияние, в частности, последних 10 повышений ставок Банка Англии. Предполагая, что дом оценивается в 300 000 долларов с пятилетней фиксированной ставкой и 25-летней амортизацией, выплаты по ипотеке в марте 2022 года распределились равномерно: 661 доллар пошел на выплату основного долга и 661 доллар – на выплату процентов, что в общей сложности составило 1322 доллара в месяц. Доход, необходимый для обеспечения этой ипотеки, составлял довольно доступные 80 100 долларов.

В отличие от этого, при выплате по ипотеке в размере 1710 долларов в июле 2023 года только 463 доллара пойдут на выплату основного долга, в то время как остальная часть пойдет на выплату процентов. Необходимый доход для получения такого кредита в настоящее время составляет 94 800 долларов.

Тем не менее, Belair считает, что в ближайшем будущем рынок может ощутить некоторое облегчение.

“Хотя я не могу предсказать будущее, похоже, что повышение ставок должно замедлиться или вообще прекратиться в 2024 году, что даст столь необходимую отсрочку покупателям жилья в первый раз, а также нынешним владельцам жилья”, – сказал Белэйр.

В то же время Несто подчеркнул, что до такого смягчения политики, возможно, еще далеко.

“Когда мы смотрим на отчет за август 2023 года, мы ожидаем появления аналогичной картины: цены на жилье продолжат выравниваться, но при более высоких ставках доступность дохода будет поставлена под сомнение”, – сказали исследователи.

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