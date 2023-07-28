Недвижимость: « Мы поняли ценность нашего времени »

За последние несколько лет рынок недвижимости настолько изменился, что покупатели и продавцы часто оказываются проигравшими на рынке 2023 года. Вопреки тому, что можно было бы подумать, цены на односемейные дома выше, чем в 2019 году, сроки продаж сократились, но общее количество продаж также немного снизилось.

За последние несколько лет рынок недвижимости настолько изменился, что покупатели и продавцы часто оказываются проигравшими на рынке 2023 года. Вопреки тому, что можно было бы подумать, цены на односемейные дома выше, чем в 2019 году, сроки продаж сократились, но общее количество продаж также немного снизилось.

До пандемии немногие могли подумать, что им придется бороться с завышенными ценами с другими покупателями, чтобы стать дорогостоящими владельцами неотремонтированного и плохо расположенного дома, и что ситуация даже будет проиллюстрирована в эскизе до свидания.

Увидев, как цены взлетели в тот момент, когда процентные ставки были на минимальном уровне, многие предсказывали резкое падение цен и продаж. Можно было также представить себе поток владельцев, сдающих свои ключи в банк на фоне повышения ставок.

Несмотря на инфляцию и высокие процентные ставки – но никогда не такие высокие, как в 1980 – х и 1990-х годах, – дома в Квебеке продаются быстрее, чем в 2019 году. Статистика показывает задержку в 98 дней в 2019 году по сравнению с 56 днями в 2023 году. Для региона Монреаль разрыв увеличивается с 65 дней до 51 дня.

На карту поставлено небольшое количество объектов недвижимости для продажи. И кто бы мог подумать, молодые покупатели теперь предпочитают дома на одну семью кондоминиумам.

« Уровень строительства крайне низок по сравнению с потребностями», – отмечает Чарльз Брант, директор отдела анализа рынка в Профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ).

Впрочем, полного влияния процентных ставок на текущем рынке пока не видно, утверждает эксперт.

« Катастрофы не предвидится, финансовые учреждения готовы поддержать домохозяйства, и на данный момент рынок труда необычайно силен, несмотря на некоторый экономический спад. Эти факторы гарантируют, что домохозяйства смогут оплачивать свои ежемесячные платежи.

« До каких пор, хорошо, это еще одна история. Посмотрим, как будет развиваться экономика” »

К всеобщему счастью, покупатели, наконец, могут найти время, чтобы осмотреть каждую из комнат желанной собственности и представить, как они там живут. Экскурсии продолжительностью от 30 минут до 1 часа возвращаются. Возможность покупки с юридической гарантией – за исключением недвижимости-тоже. Так же, как и инспекции.

« Мы вернулись к этой норме в 2019 году, за некоторыми исключениями»,-отмечает Марк Лакасс, председатель совета директоров APCIQ

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

У Вас остались вопросы, или Вы планируете купить/ продать Вашу недвижимость? Звоните (514) 999-9260 или оставляйте заявку на моем сайте www.RussianRealtorMontreal.com.

Ольга Успенская

Риэлтор с 20-ти летним опытом работы