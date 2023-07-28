Пять исторических детективов – на eTVnet!

Что может быть лучше хорошего детектива? Только хороший исторический детектив! Всем любителям этого жанра посвящается наша подборка из пяти лучших исторических детективов, посмотреть которые можно на сайте интерактивного ТВ eTVnet !

Что может быть лучше хорошего детектива? Только хороший исторический детектив! Всем любителям этого жанра посвящается наша подборка из пяти лучших исторических детективов, посмотреть которые можно на сайте интерактивного ТВ eTVnet!

Адвокат Ардашевъ

По романам Ивана Любенко. 1907 год. Бывший чиновник по особо важным делам МИДа России Клим Пантелеевич Ардашев выходит в отставку из-за тяжелого ранения, которое получил при выполнении секретного задания на Ближнем Востоке. Он переезжает из Петербурга в провинцию, где хочет вести спокойную и тихую жизнь, и вскоре становится знаменитым адвокатом.

Воскресенский

Санкт-Петербург, 1912 год. Каждый раз, когда столичная полиция вместе со всем своим современным оборудованием – а ведь есть уже и дактилоскопия, и многое другое – не может справиться с очередным жутким убийством, на помощь зовут 40-летнего профессора медицины Воскресенского. Дела, которые расследует Воскресенский, самые необъяснимые и страшные.

Тайны госпожи Кирсановой

1878 год. В небольшой уездный город Богородск приезжает молодая учительница математики Лариса Дмитриевна Кирсанова. Госпожу Кирсанову привело сюда желание разыскать своего жениха. Тем временем, после окончания русско-турецкой войны с Балкан возвращаются участники боевых сражений. Город ликует, встречая героев. Приехав в провинцию, Лариса Дмитриевна даже не догадывается о том, что ее ожидает совсем другая жизнь, в которой в полной мере раскроются ее удивительные способности, ум и характер.

Анна-детективъ

Российская империя. Конец XIX века. Юная девушка Анна Миронова живет в маленьком городке Затонск. Вышиванию крестиком она предпочитает гонки на диковинном велосипеде, носит шаровары, опережая моду, говорит то, что думает, и увлекается спиритизмом. Однажды в провинцию приезжает сыщик из Петербурга…

Турецкий гамбит

Сериал “Турецкий гамбит” снят по одноименному роману Бориса Акунина. 1877 год, русско-турецкая война. Принимавший участие в военных действиях в качестве сербского волонтера титулярный советник Эраст Фандорин пробирается в главный штаб русского командования с важным секретным сообщением. По пути он знакомится с очаровательной барышней…

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