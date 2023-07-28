Приложение ChatGPT для Android стало доступно во многих странах

Официальное приложение ChatGPT было опубликовано в магазине приложений для операционной системы Android Google Play.

Официальное приложение ChatGPT было опубликовано в магазине приложений для операционной системы Android Google Play.

Согласно сообщению компании-разработчика, сначала оно было доступно только в США, Индии, Бангладеш и Бразилии. Ранее говорилось, что в других странах откроется доступ позже.

27 июля OpenAI объявила, что приложение ChatGPT для Android теперь доступно в Аргентине, Канаде, Франции, Германии, Индонезии, Ирландии, Японии, Мексике, Нигерии, Филиппинах, Великобритании и Южной Корее.

Напомним, приложение для iOS с возможностью общаться с чат-ботом на искусственном интеллекте ChatGPT было выпущено в мае.

OpenAI уточнила, что в приложении для Android будут повторяться все функции веб-версии ChatGPT. Для работы с приложением необходим аккаунт на платформе OpenAI.

Приложение ChatGPT для Android будет синхронизироваться с веб-версией так, что доступ к сохранённым чатам можно получить с любого мобильного устройства. Пользователи премиальной подписки ChatGPT Plus за $20 в месяц получат эксклюзивный доступ к модели GPT-4, ранний доступ к новым функциям и более быстрое время ответа.