Июль станет самым жарким месяцем в ЕС за всю историю наблюдений

Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, согласно сегодняшнему объявлению Службы по изменению климата программы «Коперник» (CS3).
Объявление основано на данных, полученных в ходе последнего анализа климата от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Данные показывают, что первые три недели июля были самым теплым трехнедельным периодом за всю историю наблюдений, и «весьма вероятно», что весь месяц окажется самым жарким за всю историю.
Согласно CS3, эти температуры были связаны с волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы, а также с лесными пожарами в таких странах, как Канада и Греция. Климатическая служба заявила, что эти погодные явления «оказали серьезное влияние на здоровье людей, окружающую среду и экономику».
Директор Службы по изменению климата программы «Коперник» в ECMWF Карло Буонтемпо сказал: «Июльский рекорд вряд ли останется изолированным в этом году. Сезонные прогнозы C3S показывают, что температура на суше, вероятно, будет значительно выше средней».
Подчеркивается, что глобальная средняя температура временно превысила пороговое значение в 1,5°C выше доиндустриального уровня в течение первой и третьей недели месяца.
Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Петтери Таалас выразил уверенность, что «экстремальные погодные условия, которые затронули многие миллионы людей в июле, к сожалению, являются суровой реальностью изменения климата и предвкушением будущего».
ВМО также прогнозирует, что существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один год из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений.
Отметим, что тенденция к объяснению любого погодного катаклизма глобальным потеплением всё больше распространяется по всему миру. В Европе создаются всевозможные программы по противодействию изменениям климата, под которые выделяются огромные средства.