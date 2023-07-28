Июль станет самым жарким месяцем в ЕС за всю историю наблюдений

Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, согласно сегодняшнему объявлению Службы по изменению климата программы «Коперник» (CS3).

Июль станет самым жарким месяцем за всю историю наблюдений, согласно сегодняшнему объявлению Службы по изменению климата программы «Коперник» (CS3).

Объявление основано на данных, полученных в ходе последнего анализа климата от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Данные показывают, что первые три недели июля были самым теплым трехнедельным периодом за всю историю наблюдений, и «весьма вероятно», что весь месяц окажется самым жарким за всю историю.

Согласно CS3, эти температуры были связаны с волнами тепла в значительной части Северной Америки, Азии и Европы, а также с лесными пожарами в таких странах, как Канада и Греция. Климатическая служба заявила, что эти погодные явления «оказали серьезное влияние на здоровье людей, окружающую среду и экономику».

Директор Службы по изменению климата программы «Коперник» в ECMWF Карло Буонтемпо сказал: «Июльский рекорд вряд ли останется изолированным в этом году. Сезонные прогнозы C3S показывают, что температура на суше, вероятно, будет значительно выше средней».

Подчеркивается, что глобальная средняя температура временно превысила пороговое значение в 1,5°C выше доиндустриального уровня в течение первой и третьей недели месяца.

Генеральный секретарь Всемирной метеорологической организации (ВМО) профессор Петтери Таалас выразил уверенность, что «экстремальные погодные условия, которые затронули многие миллионы людей в июле, к сожалению, являются суровой реальностью изменения климата и предвкушением будущего».

ВМО также прогнозирует, что существует 98-процентная вероятность того, что по крайней мере один год из следующих пяти лет будет самым теплым за всю историю наблюдений.

Отметим, что тенденция к объяснению любого погодного катаклизма глобальным потеплением всё больше распространяется по всему миру. В Европе создаются всевозможные программы по противодействию изменениям климата, под которые выделяются огромные средства.