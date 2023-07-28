Продажи автомобилей в Канаде растут седьмой месяц подряд

Ежегодно на канадских заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota собирается 1,4 млн автомобилей из комплектующих, поставляемых почти от 700 производителей автокомпонентов. Автомобильный сектор Канады в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок.

Ежегодно на канадских заводах Stellantis, Ford, GM, Honda и Toyota собирается 1,4 млн автомобилей из комплектующих, поставляемых почти от 700 производителей автокомпонентов. Автомобильный сектор Канады в значительной степени зависит от глобальных цепочек поставок.

После больших потерь, понесенных мировой автомобильной отраслью в результате закрытия границ, карантина на заводах и нехватки полупроводниковых чипов во время пандемии COVID-19, канадский автомобильный сектор стал особенно уязвим к ограничениям в цепочках поставок. Автопроизводители были вынуждены использовать более экономичные и креативные стратегии снижения рисков и экономически эффективные стратегии, чтобы избежать дальнейших сбоев, включая двойное снабжение с поставщиками для повышения гибкости цепочки поставок, диверсификации рынков и наращивания запасов.

Однако все эти действия не смогли устранить все существующие проблемы, и внутреннее потребление автомобилей на рынке продолжает снижаться. После впечатляющей серии из восьми последовательных лет роста канадский автомобильный рынок в 2017 году преодолел отметку в 2 млн единиц, установив рекорд и войдя в ТОП-10 крупнейших мировых автомобильных рынков. Однако столь выдающийся уровень сохранялся недолго.

В 2019 году (-3,7%) рынок попал под влияние отрицательного тренда. В 2022 году падение продолжилось, реализовано 1,51 млн автомобилей (-7,6%). На текущий год эксперты предрекали рынку не лучшие перспективы, поскольку в 2023 году высок риск экономического спада в стране, который должен еще больше ударить по потребительскому спросу, в дополнение к текущему негативному воздействию высокой инфляции, повышению процентных ставок, почти удвоенной стоимости топлива, нехватке комплектующих.

Однако, несмотря на такие прогнозы, продажи автомобилей в Канаде растут седьмой месяц подряд: в июне в стране зарегистрировано 161 838 новых автомобилей (+8,0%). А в целом с начала года объем рынка здесь составил 820 635 единиц, что на 6,8% больше, чем годом ранее. По данным за июнь 2023 года лидер марочного рейтинга Ford сократил продажи на 8,7%, за месяц встал на учет 101 281 новый автомобиль этого бренда.

На втором месте находится Toyota с результатом 91 283 единицы (-1,1%), а замыкает подиум Chevrolet (62 296 шт.; +15,1%). Лучшая динамика продаж в ТОП-10 – у Kia (+29,6%) и Honda (+13,8%), худшая – у Jeep (-17,5%) и Hyundai (-7,8%). В модельном рейтинге самых популярным остается Ford F-series. Модель увеличила объем продаж на 5,3%. На втором месте – Ram pick-up (+10,7%).