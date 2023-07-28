Монреальский район Rosemont-La-Petite-Patrie

Представляем вниманию читателей монреальский район – аrrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie, самый большой по площади.

Нашим читателям, в первую очередь, “новым монреальцам” (но не только), будет, наверняка, интересно узнать побольше о городских районах. Поэтому мы решили рассказывать о них регулярно. Первый район, о котором мы поведаем, это район Розмон-Ля-Птит-Патри (arrondissement Rosemont-La-Petite-Patrie)

Район Rosemont–La-Petite-Patrie – один из самых больших по площади городских районов – его площадь – 15 квадратных километров. Что касается числа жителей, то в нём проживают около 150 тысяч человек и, таким образом, он второй район по численности.

Район считается средним по уровню жизни, цены на аренду и на покупку недвижимости здесь опять же средние в сравнении с ценами в других районах Монреаля. Здесь живут представители среднего класса. Население района, в основном, франкоязычное, хотя в последние годы здесь селятся и англоязычные семьи, и иммигранты.

В районе работает несколько десятков фабрик, в первую очередь, малые и средние фабрики по пошиву одежды и изготовлению обуви.

По территории проходят оранжевая и синяя ветки метро, а зелёная проходит примерно по его южной границе.

Самый большой рынок в Канаде – рынок Jean-Talon, находится в этом районе. Здесь же Plaza Saint-Hubert с её четырехстами магазинов и бутиков (хотя этот торговый комплекс называется “Плаза”, на самом деле речь об улице Saint-Hubert и прилегающих кварталах). В этом же районе Ботанический сад, парк Мезонеф и квартал Маленькая Италия, с его ресторанчиками и кафе “итальянского типа”.

Несколько слов об истории района Rosemont-La-Petite-Patrie

Ещё в начале 20ого века на этой территории располагались селькохозяйственные фермы и большие поля. Только в 1905 году некий торговец недвижимостью по имени Дандюран покупает часть земель и основывает городок Розмон (Rosemont), который назван в честь Розы, матери торговца. Но, как часто бывает, начинается процесс обещаний, заманивания клиентов, получения грантов и субсидий на развитие дела, после чего, уже в 1910 году Розмон становится банкротом. Тогда земли приобретает железнодорожная компания Canadien Pacifique, которая строит на этой территории свои заводы по производству и ремонту локомотивов и вагонов. Эти заводы быстро становятся центром не только монреальской и квебекской, но и канадской промышленности. А вокруг них растут, как грибы, частные домики работников. Тогда же прокладывается и бульвар Rosemont, который и сегодня является главной артерией района.