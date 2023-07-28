Полицейские Торонто воздали последние почести павшей полицейской собаке

Похороны героически погибшей овчарки Бинго, полицейского пса, застреленного преступником в ходе полицейской операции.

Четверг, 27 июля, полиция Торонто объявила днём траура. В этот день был похоронен полицейский пёс, немецкая овчарка Бинго, который погиб от руки убийцы 25 июля. В этот день полицейские прибыли по срочному вызову в дом на углу проспекта Киплинг и улицы Диксон, где, по сообщениям местных жителей, некий гражданин, вооружённый пистолетом, угрожал прохожим.

Когда полицейские подходили к дому, человек открыл по ним огонь, но впереди шёл Бинго, который и принял пули на себя. Полицейские обезвредили преступника, а Бинго был срочно отправлен в ветеринарную клинику, где врачи лишь констатировали его смерть.

Бинго служил в полиции менее года – он поступил на службу в июле 2022 года, но закончил школу служебных собак в декабре, получив диплом с отличием. Но несмотря на недолгий срок работы, он уже был отмечен наградами за безупречную службу, так как он стал образцовым полицейским псом – прекрасно справлялся со своими должностными обязанностями, находил тайники, нейтрализовывал преступников, безупречно шёл по следу. Но на сей раз судьба ему не улыбнулась.

Полицейские Торонто и присоединившиеся к ним граждане прошли траурным шествием по улице Young от ветеринарной лечебницы до ветеринарной школы Университета Гелф (Guelph). Караван полицейских мотоциклов и автомобилей тоже проводил в последний путь героическую собаку.

Флаги над управлением полиции Торонто и над всеми полицейскими участками города 27 июля были приспущены в честь павшего четвероного товарища стражей порядка. Бинго стал первой служебной собакой полиции Торонто, погибшей от рук преступника.

Видео трогательной траурной церемонии: