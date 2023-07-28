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Общество Животные Прощание торонтских полицейских с павшим в бою другом
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Прощание с Бинго. Кадр из видео.

Прощание торонтских полицейских с павшим в бою другом

Megan Jorgensen Июл 28, 2023 Животные, Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Общество Оставить комментарий 163 Просмотров

Полицейские Торонто воздали последние почести павшей полицейской собаке

Похороны героически погибшей овчарки Бинго, полицейского пса, застреленного преступником в ходе полицейской операции.

Четверг, 27 июля, полиция Торонто объявила днём траура. В этот день был похоронен полицейский пёс, немецкая овчарка Бинго, который погиб от руки убийцы 25 июля. В этот день полицейские прибыли по срочному вызову в дом на углу проспекта Киплинг и улицы Диксон, где, по сообщениям местных жителей, некий гражданин, вооружённый пистолетом, угрожал прохожим.

Когда полицейские подходили к дому, человек открыл по ним огонь, но впереди шёл Бинго, который и принял пули на себя. Полицейские обезвредили преступника, а Бинго был срочно отправлен в ветеринарную клинику, где врачи лишь констатировали его смерть.

Бинго служил в полиции менее года – он поступил на службу в июле 2022 года, но закончил школу служебных собак в декабре, получив диплом с отличием. Но несмотря на недолгий срок работы, он уже был отмечен наградами за безупречную службу, так как он стал образцовым полицейским псом – прекрасно справлялся со своими должностными обязанностями, находил тайники, нейтрализовывал преступников, безупречно шёл по следу. Но на сей раз судьба ему не улыбнулась.

Полицейские Торонто и присоединившиеся к ним граждане прошли траурным шествием по улице Young от ветеринарной лечебницы до ветеринарной школы Университета Гелф (Guelph). Караван полицейских мотоциклов и автомобилей тоже проводил в последний путь героическую собаку.

Флаги над управлением полиции Торонто и над всеми полицейскими участками города 27 июля были приспущены в честь павшего четвероного товарища стражей порядка. Бинго стал первой служебной собакой полиции Торонто, погибшей от рук преступника.

Видео трогательной траурной церемонии:

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