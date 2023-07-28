Монреаль подвергается массовым атакам уховёрток. Можно ли справиться с агрессором?

Погодные условия идеальны для размножения уховёрток, в Монреале их всё больше и больше. Но чем они опасны и как с ними бороться?

Этим летом Монреаль кишит уховёртками (по-французски “perce-oreilles”). Если в ваше жилище ещё не проникли, не отчаивайтесь, всё ещё впереди. Если говорить серьёзно, относительно мягкая зима и влажная жаркая погода стали идеальными условиями для размножнения уховёрток, которые легко проникают в дом через любой зазор между дверью и полом, незаметно прицепившись к одежде или же через любую щёлку в окне, если противокомариная сетка прилегает не плотно.

Уховёртка — это насекомое из отряда кожистокрылых с относительно плоским телом коричневого цвета. Её длина – от полсантиметра до пяти сантиметров, а на конце брюшка у уховёртки пара клещей.

Уховёртки всеядны и ведут ночной образ жизни. Им по душе темнота, а вот свет им не нравится. Для человека уховёртка опасности не представляет, хотя куснуть может, но суд её оправдает, потому что уховертка всегда кусает в целях самозащиты – только если её сжать или же раздражать, мешая ползать. С другой стороны, насекомое не ядовито и болезней не переносит. Боль от укуса небольшая и быстро проходит (хотя, конечно, неприятно быть покусаным).

Название “уховёртка” связано с мифом, будто бы эти насекомые залезают в уши спящих людей и прокалывают барабанную перепонку. На самом деле проколоть барабанную перепонку они не могут, а вот в ухо залезть любое насекомое может, в том числе и наглая уховертка, хотя случаи очень и и очень редки.

Но главное в том, что уховёртки полезны – они уничтожают вредителей, таких как тли и гусеницы, яйца мух и комаров, так что присутствие уховёрток не такое уж зло, особенно, если у вас есть сад, где уховертки помогут избавиться от вредных соседей.

В любом случае, окончательно избавиться от уховёрток не удастся. В этом биологи единогласны – выживаемость у них сильная. Но если уж очень достают, особенно в саду, на балконе и в квартире, попытайтесь уменьшить влажность – чем суше воздух, чем меньше лужиц или протекаюищих кранов, тем меньше и уховёрток. Они также обожают опилки, кучки древесного и бумажного мусора, так что надо бы избавиться и от следов опилок или обрывков бумаги, которые могут заваляться под диваном.

Методы, признаём, не самые эффективные, но других нет. Даже если применить ядовитый аэрозоль, он поможет сократить присутствие уховёрток на пару дней, а потом они вернутся и отомстят за павших товарищей. Так что, смиримся и терпим. Когда похолодает, к осени, эти безобидные, в принципе, агрессоры, исчезнут до следующего лета.