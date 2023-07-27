Большинство канадских детей-аутистов не могут получить госпомощь

Большинство детей-аутистов в канадской провинции Онтарио не получат помощь от государства из-за нехватки выделенных на них ресурсов.

Большинство детей-аутистов в канадской провинции Онтарио не получат помощь от государства из-за нехватки выделенных на них ресурсов.

Журналисты запросили информацию о помощи детям с аутизмом и ситуация оказалась более мрачной, чем можно было ожидать. Согласно полученному документу, правительство провинции выделило на помощь аутистам $667 млн. Этих денег достаточно, чтобы предоставить лечение примерно 20 тыс. таких детей.

Однако в провинции имеется примерно 60 тыс. детей с аутизмом и каждый год к этому числу прибавляется примерно по 7 тыс. детей.

«Семьи могут получить доступ к ряду других услуг OAP (Программа для аутистов Онтарио), но большинство детей и молодежи не получат финансирования основных клинических услуг в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — говорится в документе. Также отмечается, что «каждый год в программе регистрируется больше детей и молодежи, чем стареет, а это означает, что список ожидания основных клинических услуг будет продолжать расти без дополнительных инвестиций».

Как отмечает издание, многие родители вынуждены платить за лечение детей из собственного кармана, зачастую влезая в долги. Президент Коалиции по аутизму Онтарио Алина Кэмерон предложила правительству честно объявить родителям детей-аутистов, что в ближайшее время им не стоит рассчитывать на помощь.

«Будьте честны с семьями. Да, они разозлятся, но люди должны это услышать и планировать будущее. Они должны понимать, что будет разрыв, им придется подождать», — дала она совет чиновникам.

Правительство выделило таким семьям единовременную помощь в размере от $5500 до $22000 в зависимости от возраста ребенка. Однако это закрывает только часть потребностей, так как полный курс лечения стоит от $80 тыс. до $90 тыс. в год. К тому же на выплаты могут претендовать только семьи, зарегистрировавшиеся по программе OAP до 31 марта 2021 года.

Издание отмечает, что несмотря на появившуюся информацию, точное число детей не получающих необходимую помощь, неизвестно.

Напомним, в 2024 году в Канаде должен вступить в силу закон, согласно которому медики смогут отказывать «помощь в умирании» (то есть в самоубийстве) людям, имеющим только проблемы с психикой и подросткам. Ранее для этого необходимо было иметь тяжелое неизлечимое заболевание.