Две канадские провинции договорились не обижать женщин и трансвеститов

План действий по сокращению насилия в отношении женщин и насилия по признаку пола подписали с центральным канадским правительством правительства провинций Манитоба и Саскачеван, объявила министр по делам женщин и гендерного равенства Канады Марси Йен

План действий по сокращению насилия в отношении женщин и насилия по признаку пола подписали с центральным канадским правительством правительства провинций Манитоба и Саскачеван, объявила министр по делам женщин и гендерного равенства Канады Марси Йен

План рассчитан на 10 лет. Федеральное правительство выделило на эти цели $22,3 млн на четыре года Манитобе и $20,3 млн для Саскачевана. Планы включают в себя конкретные приоритеты и параметры финансирования.

Переговоры с остальными провинциями и территориями продолжаются. Правительство Квебека «поддерживает общие цели национального плана действий», но планирует реализовать свою собственную политику по борьбе с гендерным насилием.

А вот Европейский университет Фленсбурга (земля Шлезвиг-Гольштейн, Германия) демонтировал скульптуру Primavera («Весна») из-за неправильной «женственности» — слишком плодовитого таза.

Скульптура попала в поле зрения специалистов, пытающихся найти отвлекающие от учебы факторы и нашли скульптуру Primavera скульптора Фрица Дюринга, которая до этого 70 лет стояла в фойе университета.

По задумке скульптора, женский силуэт символизирует растущую жизнь. Однако с такой трактовкой не согласилась заведующая вопросами гендерного равенства Мартина Спиргатис.

По словам Спргатис, среди студентов и преподавателей университета высокая доля женщин, некоторые из которых чувствуют себя «некомфортно» при виде статуи, которая выступает за «устаревший образ женственности и предлагает свести женственность к плодородию и деторождению».

В университете, «где к женщинам прямо обращаются как к интеллектуальным личностям» это не уместно и не имеет ничего общего с наукой. Поэтому неуместную скульптуру демонтировали.

В настоящее время на месте скульптуры установлен распечатанный на 3D-принтере знак вопроса, окрашенный в радужные цвета. Газета Bild предположила, что если бы на месте статуи Primavera была «обнаженная женщина в позе мыслителя, то это было бы другое».