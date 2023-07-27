Монреальский профессор на слушаниях в сенате США призвал срочно ограничить ИИ

Срочно обеспечить регуляцию сферы искусственного интеллекта (ИИ) призвал американских сенаторов крупный специалист в области ИИ, профессор Монреальского университета и основатель Mila, Квебекского института искусственного интеллекта Йошуа Бенджио.

Срочно обеспечить регуляцию сферы искусственного интеллекта (ИИ) призвал американских сенаторов крупный специалист в области ИИ, профессор Монреальского университета и основатель Mila, Квебекского института искусственного интеллекта Йошуа Бенджио.

«Я твердо верю, что необходимы срочные усилия, желательно в ближайшие месяцы», — заявил Бенджио. Сенаторы рассматривали потенциальные проблемы, которые может принести широкое и бесконтрольное использование ИИ. В частности, называются вмешательство в выборы путем имитации кандидатов, банковские мошенничества, инициирование глобальных ядерных и биологических конфликтов.

Профессор предложил ряд мер. При этом обязательным условием будет являться международная координация таких мер. Бенджио предложил создать международные лаборатории с безопасным доступом для исследования контрмер против преступного использования ИИ и сказал, что компании социальных сетей должны быть вынуждены подтверждать, что пользователи являются людьми, как это делают банки с клиентами.

Также он выступил за ограничение выпуска программ с ИИ с открытым исходным кодом, а за подделку голоса или образа человека предложил строго карать. На вопрос одного из сенаторов, поддержит ли он закон по контролю людей за своим образом, профессор ответил: «Конечно. Но я бы пошел дальше». По его мнению, охрана таких вещей должна быть сравнима с охраной денежных знаков от подделки.

Напомним, крупнейшие компании в области систем искусственного интеллекта договорились наносить метки на выпущенные их программным обеспечением произведения.