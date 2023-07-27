Число беженцев, стремящихся в Канаду растет год от года

Число беженцев, стремящихся найти убежище в Канаде растет с каждым годом.

Число беженцев, стремящихся найти убежище в Канаде растет с каждым годом.

Согласно приведенным ей данным, в страну с каждым годом прибывает всё больше просителей убежища. Исключение составили 2020 и 2021 годы, в связи с эпидемией коронавируса. Однако в 2022 и 2023 годах рост числа мигрантов продолжился относительно 2019 года. В 2023 году миграционная служба Канады обработала уже почти 60 тыс. заявлений от просителей убежища — это самый высокий показатель почти за десятилетие.

«Мы наблюдаем растущее количество лиц, ищущих убежища, прибывающих в Канаду, и неудивительно, что мы видим, что всё большее количество людей во всем мире и во всем мире просят убежища и защиты», — заявил старший сотрудник по правовым вопросам Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в Канаде в Оттаве Азаде Тамджиди. Он отметил, что виной тому рост конфликтов по всему миру и неспособность мирового сообщества устранить причины конфликтов и миграции людей.

Как отмечает телерадиоканал, Канада не находится в самом трудном положении по приему мигрантов: в нее попадают только 2% беженцев. Согласно приведенной статистике, больше всего в Канаду прибывают из Мексики. За ней следуют Турция, Индия, Колумбия, Иран, Венесуэла, Гаити и другие страны. В Канаде беженцами признают примерно 78% подавших заявления.

При этом страна периодически испытывает трудности с размещением беженцев. Так, в Торонто из-за невозможности найти место для ночлега обратившихся, некоторым пришлось ночевать на улице.