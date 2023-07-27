Мультфильм Хаяо Миядзаки откроет кинофестиваль в Торонто

Анимационная фантастическая эпопея режиссера Хаяо Миядзаки “Как поживаете?” откроет 48-й Международный кинофестиваль в Торонто. Он будет продемонстрирован зрителям 7 сентября в зале Роя Томсона.

Анимационная фантастическая эпопея режиссера Хаяо Миядзаки “Как поживаете?” откроет 48-й Международный кинофестиваль в Торонто. Он будет продемонстрирован зрителям 7 сентября в зале Роя Томсона.

Хаяо Миядзаки написал сценарий и срежиссировал мультфильм, став первым полнометражным проектом знаменитого японского режиссера за последние 10 лет. Несмотря на то, что ранее на TIFF было показано несколько релизов студии Ghibli, соучредителем которой является Хаяо Миядзаки, в том числе “Красная черепаха” 2016 года и “Унесенные призраками” 2002 года, это первый случай, когда японская лента или мультфильм был выбран в качестве фильма-открытия фестиваля в Торонто.

“Для нас большая честь открывать 48-й Международный кинофестиваль в Торонто работой одного из величайших художников кинематографа, – прокомментировал Кэмерон Бейли, генеральный директор TIFF. – Уже признанный шедевром в Японии, новый мультфильм Хаяо Миядзаки начинается как простая история потери и любви и превращается в потрясающую воображения работу. Я с нетерпением жду, когда наши зрители сами откроют для себя его тайны, но я могу обещать исключительный опыт”.

Премьерные сборы составили 1,83 миллиарда йен, то есть оказались больше, чем у одной из лучших работ мастера “Ходячий замок”.