Канада предлагает новые правила капитала для криптохолдингов

Согласно объявлению от 26 июля, служба финансового надзора Канады предлагает изменить свой подход к капиталу и ликвидности в отношении криптоактивов. По данным Офиса управляющего финансовыми учреждениями (OSFI), предлагаемые правила упростят подход учреждений к предполагаемым криптовалютным рискам, определяя четыре категории криптоактивов и порядок их обращения с капиталом.

Согласно объявлению от 26 июля, служба финансового надзора Канады предлагает изменить свой подход к капиталу и ликвидности в отношении криптоактивов. По данным Офиса управляющего финансовыми учреждениями (OSFI), предлагаемые правила упростят подход учреждений к предполагаемым криптовалютным рискам, определяя четыре категории криптоактивов и порядок их обращения с капиталом.

OSFI открывает публичные консультации по двум проектам руководств до 20 сентября. Одно из руководств касается депозитных учреждений, регулируемых на федеральном уровне, таких как банки и кредитные союзы, а другое касается регулятивного подхода к капиталу рисков криптоактивов для страховщиков.

«Учреждениям, принимающим депозиты, и страховым компаниям нужна ясность в отношении того, как относиться к рискам, связанным с криптоактивами, когда речь идет о капитале и ликвидности. Мы надеемся дать им эту ясность с помощью новых руководств, которые отражают вклад отрасли и международные стандарты», — сказал суперинтендант OSFI Питер Рутледж.

Новые правила призваны отразить «развивающуюся рисковую среду», отмечает регулятор. Правила также касаются изменений, внесенных Базельским комитетом в декабре 2022 года, в которых излагаются новые банковские стандарты в отношении воздействия криптоактивов, внедрение которых намечено на 1 января 2025 года. Новые стандарты Базельского комитета включают правила, касающиеся токенизированных традиционных активов, стейблкоинов и необеспеченных ресурсами криптовалют.

OSFI сообщает, что его проекты включают новые международные банковские стандарты, а правила страхования адаптированы для удовлетворения конкретных потребностей местной страховой отрасли.

Новые руководящие принципы также заменят существующие рекомендации, опубликованные в августе 2022 года, в которых определены и классифицированы риски криптоактивов и их потенциальные риски для финансовых учреждений.

Меняющаяся нормативно-правовая база Канады происходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу влияния цифровых активов на банковские системы по всему миру. В Соединенных Штатах дружественные к криптовалюте банки, такие как Silvergate и Signature Bank, прекратили свою деятельность из-за проблем с ликвидностью, связанных с событиями, связанными с криптовалютой, в 2022 году.