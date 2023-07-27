Человек с психическими отклонениями ранил полицейского в монреальском районе Côte-des-Neiges

Очередное преступление в Монреале. Человек явно психически больной напал на полицейского и тяжело ранил его. Но в ответ стрелять нельзя, засудят же, если прибьют “несчастного больного”.

В районе Côte-des-Neiges, на углу улиц Plamondon и Westbury, прямо напротив религиозной еврейской школы, любавической синагоги и культурного центра еврейской общины Монреаля, в среду, 26 июля, ударом ножа был тяжело ранен полицейский. Полицейский патруль прибыл на это место после того, как в службу 911 поступили несколько звонков от местных жильцов с сообщениями, что некий человек, который странно себя ведёт, бродит вокруг детского садика и делает фотографии детей, затем когда к нему подошли с вопросами о цели сьёмки детей, он отбежал в сторону и стал громко кричать и бросаться на прохожих. Поведение человека было настолько агрессивным, что люди вызвали полицию.

Когда полицейский подошёл к человеку, тот внезапно пырнул стража порядка ножом в живот. Напарница полицейского не сумела задержать преступника, который бросился бежать, издавая радостные победные крики. Тут же была объявлена тревога, и преступник был задержан у станции метро Пламондон, на углу улиц Виктория и Barklay. Оказалось, что ему 35 лет и он уже известен как службам охраны порядка, так и медицинским службам – он страдает психическим расстройством и даже стоял в очереди на помещение в больницу, но врачи сочли, что он не представляет собой опасности, посему очередь продвигалась ни шатко, ни валко.

За последние пять дней это третье нападение и ранение полицейского в Монреале. Активисты “борьбы против жестокости полиции” продолжают, между тем, кампанию за сокращение финансирования полиции и разоружение полицейских, дабы бандитские, хулиганствующие элементы и потенциальные пациенты психиатриических больниц чувствовали себя вольготнее и не подвергались бы “жестоким и бессердечным действиям полиции”.