Согласно последним прогнозам, в этом году в Монреаль приедут в гости не менее десяти миллионов туристов

Управление туризма Монреаля объявило, что согласно уточнённым данным, в этом году Монреаль посетят не менее десяти миллионов человек, что радует.

У монреальцев, в первую очередь, у всех тех, кто так или иначе работает в области туристического бизнеса, есть повод для радости: организация Tourisme Montréal обнародовала прогноз, согласно которому в этом году город примет примерно десять миллионов гостей. Эти уточнённые данные показывают, что предыдущие расчёты, опубликованные в начале года, были занижены – в начале сезона эксперты считали, что в 2023 году город ожидает около девяти миллионов посетителей, в лучшем случае – до 9,5 миллионов в 2023 году. Сегодня же, видя, как идут дела в области туризма, видя, сколько иностранных туристов уже приехало или уже заказали жильё, становится ясно что общее число гостей превзойдёт 10 миллионов.

Наплыв туристов объясняется, по меньшей мере, частично, сочетанием желания людей окончательно забыть о пандемии, когда поездки были ограничены, окунуться в мир радости и насладиться турпоездкой в привлекательный город, который изобилует достопримечательностями.

Летом в Монреале один фестиваль идёт за другим, и Монреаль считается гастрономической столицей Северной Америки (40% из 100 лучших ресторанов Канады расположены в Монреале). Так что привлекательность мегаполиса бесспорна.

Как городские кварталы, так и владельцы и работники ресторанчиков, баров, картинных галерей, магазинов сувениров, магазинов одежды и других товаров, таксисты, водители UBER, администрация музеев – все довольны нынешним положением. Будем надеяться, эксперты не ошибаются, а если и ошибаются, то потому, что занижают прогноз.