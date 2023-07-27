28-30 июля в Гранби пройдёт фестиваль изобразительного искусства – важное событие в мире художников Квебека

Couleurs urbaines – традиционный настоящий и многокрасочный фестиваль изобразительных искусств Квебека, который празднуется вот уже двадцать пятый раз.

Вот уже двадцать пятый год в городе Гранби в конце июля проходит симпозиум по изобразительному искусству, который собирает десятки художников из разных регионов Квебека. Как правило симпозиум и выставка художников проходит в парке Miner, и неофициально это событие называют “фестивалем искусства”, что, в принципе, недалеко от истины – речь о настоящем красочном фестивале.

Этот симпозиум – прекрасная возможность для посетителей увидеть творческий процесс художников и пообщаться с ними. Праздник помогает демократизировать искусство и продвигать квебекских художников.

25ый симпозиум Couleurs Urbaines de Granby проходит в течение трёх дней. В пятницу начало в 12 часов, в субботу и воскресенье – в 10 часов утра. Заканчиваются мероприятия в 17 часов. Всего записались для участие в симпозиуме-выставке 61 художник Квебека и ассоциации художников.

В конце мероприятия зрители могут проголосовать за полюбившегося автора. Разумеется, во время праздника можно приобрести понравившиеся работы или же договориться о покупке картин по завершению симпозиума.

От Монреаля до Гранби около можно доехать на машине или же на междугородном автобусе. На машине путь займёт примерно час, на автобусе – часа полтора. Всё зависит от погодных условий и плотности дорожного движения.

Устроители праздника приглашают всех желающих посетить выставку-симпозиум. Будет интересно!