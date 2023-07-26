Вот зарплата, которую нужно зарабатывать, чтобы достойно жить в большом Монреале

Новое исследование, опубликованное канадским центром альтернативной политики, показывает необходимую заработную плату, которую арендатор должен получать, чтобы иметь достойное жилье в большом Монреале.

Новое исследование, опубликованное канадским центром альтернативной политики, показывает необходимую заработную плату, которую арендатор должен получать, чтобы иметь достойное жилье в большом Монреале.

В отчете, озаглавленном “нет средств на проживание”, говорится, что минимальная заработная плата в размере 20,30 долларов в час требуется для аренды 4 1⁄2 квартиры в районе метро Монреаль.

В методологии исследования организация уточняет, что эта сумма рассчитывается исходя из 40-часовой рабочей недели.

«Измерение арендной платы дает четкое представление о взаимосвязи между заработной платой и арендной платой, поскольку оно рассчитывает почасовую заработную плату, необходимую для оплаты арендной платы при работе в течение обычной 40-часовой рабочей недели и расходовании не более 30% своего дохода на жилье».

Почасовая ставка в размере 20,30 долларов в час представляет собой среднее значение по данным столичной переписи населения Монреаля (RMR).

Для 3 1⁄2 минимальная почасовая ставка снижается до 18 долларов в час.

Среди факторов, объясняющих причины высокой стоимости жилья, выделяются низкое предложение арендуемого жилья и правила, благоприятствующие владельцам.

Вот данные по другим крупным городам провинции.

· Труа-Ривьер : 13,79 долларов в час за 4 1⁄2

· Квебек : 18,99 долларов в час за 4 1⁄2

· Шербрук : 15,56 долларов в час за 4 1⁄2

· Сагеней : 13,69 доллара в час за 4 1⁄2

· Гатино : 24,41 доллара в час за 4 1⁄2

Исследование проводилось, когда минимальная заработная плата в Квебеке составляла 14,25 доллара в час.

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Ольга Успенская

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