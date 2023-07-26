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Новости Премьер-министр Канады Трюдо сменит часть правительства страны

Премьер-министр Канады Трюдо сменит часть правительства страны

Виктория Христова Июл 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Премьер-министр Канады Трюдо сменит часть правительства страны отключены 51 Просмотров

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует внести изменения в нынешний состав правительства страны. 

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует внести изменения в нынешний состав правительства страны.

По данным СМИ, с поста уйдет министр национальной обороны Анита Ананд, ее заменит министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр. Ананд в свою очередь может стать председателем Совета казначейства.

Помимо этого, кабмин покинут еще семь политиков, включая министра транспорта Омара Алгабра, министра общественных работ и закупок Хелену Джазек, председателя Совета казначейства Мону Фортье и министра общественной безопасности страны Марко Мендичино.

Такие масштабные перестановки связаны с намерением Трюдо сформировать команду для следующих федеральных выборов, которые пройдут осенью 2025 года.

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