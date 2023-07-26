Украина ждет от стран-доноров более 240 млн долларов на разминирование

Более 240 миллионов долларов получит Украина от стран-доноров на нужды гуманитарного разминирования, заявила 25 июля министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook.

«Наши доноры, в том числе США, Евросоюз, Япония, Германия, Великобритания, Норвегия, Швеция, Италия, Литва, Нидерланды, Дания, Канада, Австрия, Швейцария, Корея и Фонд Говарда Баффета суммарно выделят Украине более 244 миллионов долларов на нужды гуманитарного разминирования», — говорится в сообщении.

Эти средства Киев планирует потратить на закупку специальной техники для проведения работ по разминированию. Кроме того, до конца года партнеры должны поставить на Украину 10 машин для разминирования хорватской компании DOK-ING и 10 машин от Global Clearance Solutions, уточнила она.

Ранее аналитики The Washington Post подсчитали, что на Украине разминированию подлежит площадь в 107 тыс. кв. км., что составляет 30% ее территории. Также издание отметило, что по уровню концентрации боеприпасов, «загрязняющих» ее территорию, Украина превзошла Афганистан и Сирию. На полное разминирование Украины уйдет свыше 750 лет, если его будут выполнять 500 саперных команд, которыми она располагает в настоящее время, утверждают аналитики.