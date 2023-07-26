В Манитобе приступили к раскопкам безымянных могил школьников-индейцев

Предположительные захоронения школьников-индейцев в подвале католической церкви Пайн-Крик готовятся исследовать члены общины Манитобы.

Предположительные захоронения школьников-индейцев в подвале католической церкви Пайн-Крик готовятся исследовать члены общины Манитобы.

В прошлом году исследователи Университета Брэндона обнаружили в подвале церкви с помощью георадара 14 аномалий. Предположительно это могут быть тайные захоронения школьников расположенной рядом церкви-интерната для коренных жителей Канады. Интернат функционировал с 1890 по 1969 год под эгидой католической церкви.

Полной информации о гибели школьников в этой школе нет, но в среде индейцев из уст в уста передавались страшные истории об этом. Национальный центр правды и примирения располагает данными о гибели 21 ученика этой школы. Во время первого поиска было выявлено 57 аномалий на участке, где располагалась церковь и школа, однако первые раскопки решено было провести в подвале церкви.

Эмили Холланд, судебный антрополог из Университета Брэндона отметила, что исследователи работают в тесном контакте с местной индейской общиной, чтобы понять, чего хотят коренные жители и убедиться, что они действуют «культурно приемлемым образом». Дело в том, что многие коренные жители принципиально выступают против того, чтобы тревожить захоронения, полагая, что умершие этого бы не хотели.

Некоторые местные жители также участвуют в раскопках, помогая исследователям. Во время раскопок местные индейские дети играют на барабанах. Одна из местных жительниц, Брэнда Кэчуэй, участвует в раскопках с самого начала, она пояснила, что старейшины племени одобряют игру на барабанах.

«Эти дети в подвале должны услышать барабан, и им нужно услышать, как играют дети, и именно так они это услышат», — передала слова старейшин Кэчуэй.

По некоторым оценкам, через школы-интернаты для коренных народов прошли 150 тыс. детей-индейцев. Таким образом местные власти боролись с культурными корнями индейцев. В 2023 году было достигнуто соглашение о выплате коренным жителям компенсации за культурный геноцид.