Канадцы за пять лет отдали мошенникам $16 млрд

Потери канадцев от мошенничеств в период с 2014 по 2016 год составили $16 млрд, подсчитали в Статистическом управлении Канады.

Потери канадцев от мошенничеств в период с 2014 по 2016 год составили $16 млрд, подсчитали в Статистическом управлении Канады.

Согласно отчету управления об опросе населения, каждый шестой канадец признался, что стал жертвой мошенничества в период с 2014 по 2019 год. Около 24% жертв сообщили, что потеряли $1000, 3% потеряли $10 тыс. Средний убыток составил $600.

Опрошенные канадцы в среднем считают, что число мошенничеств за последнее время выросло. При этом, согласно докладу Better Business Bureau (BBB), самой рискованной в плане мошенничества является сфера благоустройства дома.

Отмечается, что в Канаде мошенничества являются самым распространенным типом преступлений. Согласно статистике, с 2011 по 2021 год число случаев мошенничества выросло с 87 174 до 168 483. Более половины — 57% мошенничеств — относилась к киберпреступлениям.

При этом граждане зачастую не осознавали и не переживали по поводу похищения своих личных данных. Однако 95% попавших в ловушку мошенников предпринимают шаги, чтобы не допустить повторения.

В частности, 83% регулярно просматривают банковские выписки. 73% уничтожают почту, а 72% удаляют подозрительные письма. Несмотря на предосторожности, 34% считают, что их личная информация не очень хорошо защищена, а 48%, — что скорее хорошо.