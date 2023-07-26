Правительство Канады начало обновлять парк военно-транспортных самолетов

Контракт на сумму $3,6 млрд по замене устаревших транспортных самолетов подписало с авиакомпанией Airbus правительство Канады.

Контракт на сумму $3,6 млрд по замене устаревших транспортных самолетов подписало с авиакомпанией Airbus правительство Канады.

Новые самолеты должны заменить устаревшие самолеты Polaris. Старые самолет использовались также для дозаправки в воздухе и переброске личного состава. Канада владеет пятью такими самолетами. Срок их службы истекает в 2027 году.

Название марки новых самолетов CC-330 Husky. Всего власти Канады рассчитывают получить четыре новых самолета и пять подержанных. Под новые самолеты придется обновлять инфраструктуру, так эти самолеты примерно на 50% тяжелее и на столько же шире прежних.

Нынешний парк самолетов CC-150 Polaris эксплуатируется уже более 30 лет и срок их службы приближается к завершению. Ожидается, что флот новых (самолетов будет эксплуатироваться до 2050-х годов”, – говорится в заявлении Минобороны.

Ранее сообщалось, что правительство Канады в рамках программы по обновлению парка истребителей национальных ВВС закупит 88 самолетов F-35 американской корпорации Lockheed Martin. Ожидается, что первые четыре самолета Канада получит в 2026 году, а полностью контракт должен быть исполнен к концу 2032 года.