В Канаде обнаружили тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения

Тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения, было обнаружено, 26 июля передается со ссылкой на данные полиции.

Тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения, было обнаружено, 26 июля передается со ссылкой на данные полиции.

Останки были обнаружены в 25 июля в прибрежной зоне. Дети пропали накануне. Автомобиль, в котором кроме них ехали еще три человека, был снесен с дороги водой.

Взрослым удалось покинуть машину и перебраться в безопасное место, а дети не смогли спастись. Помимо детей пропали еще двое взрослых. Тело 52-летнего канадца нашли, а тело более молодого мужчины до сих пор не найдено.

Напомним, в Новой Шотландии за короткое время выпало до 250 мм осадков, что привело к наводнениям и повреждению дорог и прочего хозяйства.

Ранее мы писали о том, что четыре человека, включая двоих детей, пропали без вести после рекордных осадков с грозами в Новой Шотландии.

О пропавших ничего не было известно с 22 июля. Сообщается, что дети находились в машине, попавшей в потоки воды, вместе с тремя другими людьми, которым удалось выбраться.

Во втором автомобиле, также оказавшемся в воде, находились четыре человека. Двое из них спаслись, остальные считаются пропавшими без вести.

По данным министерства окружающей среды Канады, в результате ливня, начавшегося 21 июля, вдоль южного берега Новой Шотландии выпало от 200 мм до 250 мм осадков.