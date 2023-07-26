В Канаде обнаружили тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения

Тело второго ребенка, пропавшего во время наводнения, было обнаружено, 26 июля передается со ссылкой на данные полиции.
Останки были обнаружены в 25 июля в прибрежной зоне. Дети пропали накануне. Автомобиль, в котором кроме них ехали еще три человека, был снесен с дороги водой.
Взрослым удалось покинуть машину и перебраться в безопасное место, а дети не смогли спастись. Помимо детей пропали еще двое взрослых. Тело 52-летнего канадца нашли, а тело более молодого мужчины до сих пор не найдено.
Напомним, в Новой Шотландии за короткое время выпало до 250 мм осадков, что привело к наводнениям и повреждению дорог и прочего хозяйства.
Ранее мы писали о том, что четыре человека, включая двоих детей, пропали без вести после рекордных осадков с грозами в Новой Шотландии.
О пропавших ничего не было известно с 22 июля. Сообщается, что дети находились в машине, попавшей в потоки воды, вместе с тремя другими людьми, которым удалось выбраться.
Во втором автомобиле, также оказавшемся в воде, находились четыре человека. Двое из них спаслись, остальные считаются пропавшими без вести.
По данным министерства окружающей среды Канады, в результате ливня, начавшегося 21 июля, вдоль южного берега Новой Шотландии выпало от 200 мм до 250 мм осадков.