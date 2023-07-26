Олимпийские игры 1976 года в Монреале – самые успешные игры 20 века

В июле 1976 состоялись монреальские Олимпийские игры – они стали самыми многочисленными по числу участников в 20 веке.

Олимпийские игры 1976 года в Монреале были первыми Олимпийскими играми, которые проходили в Канаде. Они также стали особенно примечательными и благодаря тому, что в них приняло участие самое большее количество спортсменов – их было 6073 человека (4813 мужчин и 1260 женщин) и самое большое число стран – 98 стран – за всю предшествующую историю игр.

Хотя африканские страны бойкотировали Олимпиаду, так как Международный олимпийский комитет отказался исключить Новую Зеландию из игр, несмотря на то что сборная по регби этой страны недавно совершила тур по Южной Африке, которая в то время была изолирована из-за политики апартеида.

Самыми успешными странами в состязаниях стали Советский Союз, который завоевал 125 медалей (49 золотых, 41 серебряную и 35 бронзовых), и Германская Демократическая Республика, которая завоевала 90 медалей (40 золотых, 25 серебряных и 25 бронзовых).

Среди самых ярких победителей были румынская гимнастка Надежда Команечи, которая получила семь оценок 10.0 и выиграла три золотые, одну серебряную и одну бронзовую медали; кубинский легкоатлет Альберто Хуанторена, который стал первым человеком в истории, выигравшим золотые медали на дистанциях 400 и 800 метров; и венгерский метатель копья Миклош Немет, который стал первым сыном олимпийского чемпиона по легкой атлетике, который сам выиграл золотую медаль.

Среди спортсменов надо выделить и Надежду Ткаченко из Советского Союза, которая стала первой женщиной, завоевавшей пять золотых медалей в гимнастике в одной Олимпиаде. Другой заметной спортсменкой была канадская пловчиха Нэнси Гарапик, которая в 14 лет выиграла три бронзовые медали.

Для игр был построен огромный Олимпийский стадион, известный как “Большое О” (из-за конфигурации при виде сверху). Но его строительство привело к громадному долгу государства перед строительными компаниями, который был выплачен только в 2006 году.

В целом, игры 1976 года были значимым событием в истории Олимпийских игр, несмотря на сложности и проблемы, с которыми столкнулся Монреаль как город-хозяин. Сегодня на территории комплекса Олимпийского стадиона, центром которого является самая высокая наклонная башня в мире можно увидеть флаги всех стран участниц, включая флаг СССР и Чехословакии. В здании олимпийского велотрека теперь действует Биодом, а в других зданиях, которые использовались в играх, размещаются Планетарий и кинотеатр.

Кстати, во время голосования на выбор места проведения игр 1976 года, в первом туре Монреаль оказался на втором месте после Москвы (25 голосов против 28), но во втором туре Монреаль получил голоса сторонников Лос-Анжелеса, третьей кандидатуры, которая получила в первом туре лишь 17 голосов. И таким образом за Монреаль проголосовали 42 члена Олимпийского комитета, а Москва была выбрана местом проведения следующих игр, в 1980 году.