VIA Rail – крупнейший железнодорожный пассажирский оператор Канады

Расскажем о Via Rail, одном из крупнейших предприятий Канады, всегда набирающем на работу рабочих и служащих самых разных специальностей.

Via Rail Canada – один из крупнейших железнодорожных операторов пассажирских перевозок в Северной Америке. Хотя компания официально является независимой корпорации (учреждена решением Парламента Канады в 1977 году), на деле Via Rail действует под эгидой федерального правительства. Via Rail обслуживает почти 5 миллионов пассажиров ежегодно. На сегодняшний день железнодорожный парк Via Rail насчитывает 400 поездов.

Основной рейсовый коридор Via Rail проходит от Виндзора и города Квебека до Монреаля. Дополнительные маршруты включают много других городов в разных уголках Канады, от Ванкувера до Галифакса и Чёрчилля.

Любопытно, что в отличие от большинства других железнодорожных компаний Северной Америки, Via Rail не владеет большей частью инфраструктуры, которую она использует. Вместо этого компания платит за доступ к рельсам, которые в основном владеет и управляет другими компаниями. Однако Via Rail владеет целым рядом железнодорожных вокзалов по всей Канаде.

Via Rail активно развивает свою сеть и предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, таких как бесплатный Wi-Fi, электричество и каюты для спальных поездов. Поезда Via Rail также оснащены обеденными вагонами и предлагают больший комфорт по сравнению с авиаперелетами или автобусами.

Заметим, что один из самых популярных вокзалов, которые обслуживаются Via Rail – это Центральный вокзал Монреаля, который находится в центре города и обслуживает поезда, следующие в Торонто, Оттаву, Квебек и другие направления. Вы можете купить билеты на поезда Via Rail онлайн или на вокзалах.

На сегодняшний день в VIA Rail работает около трёх тысяч работников, из них более тысячи ста постоянных должностей в Монреале. Ознакомиться с требующими специальностями и подать заявку можно на этой странице: career.viarail.ca/fr/career-areas

Постоянно компания предлагает несколько вакансий, – контролеры поездов, инженеры-технологи, проводники, работники ресторанной сферы и другие вакансии для специалисты в разных областях.