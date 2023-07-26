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Обычный поезд Via Rail

Железнодорожная компания VIA Rail – что она из себя представляет

Megan Jorgensen Июл 26, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек, Работа, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли, Экономика Оставить комментарий 61 Просмотров

VIA Rail – крупнейший железнодорожный пассажирский оператор Канады

Расскажем о Via Rail, одном из крупнейших предприятий Канады, всегда набирающем на работу рабочих и служащих самых разных специальностей.

Via Rail Canada – один из крупнейших железнодорожных операторов пассажирских перевозок в Северной Америке. Хотя компания официально является независимой корпорации (учреждена решением Парламента Канады в 1977 году), на деле Via Rail действует под эгидой федерального правительства. Via Rail обслуживает почти 5 миллионов пассажиров ежегодно. На сегодняшний день железнодорожный парк Via Rail насчитывает 400 поездов.

Основной рейсовый коридор Via Rail проходит от Виндзора и города Квебека до Монреаля. Дополнительные маршруты включают много других городов в разных уголках Канады, от Ванкувера до Галифакса и Чёрчилля.

Любопытно, что в отличие от большинства других железнодорожных компаний Северной Америки, Via Rail не владеет большей частью инфраструктуры, которую она использует. Вместо этого компания платит за доступ к рельсам, которые в основном владеет и управляет другими компаниями. Однако Via Rail владеет целым рядом железнодорожных вокзалов по всей Канаде.

Via Rail активно развивает свою сеть и предлагает своим клиентам широкий спектр услуг, таких как бесплатный Wi-Fi, электричество и каюты для спальных поездов. Поезда Via Rail также оснащены обеденными вагонами и предлагают больший комфорт по сравнению с авиаперелетами или автобусами.

Заметим, что один из самых популярных вокзалов, которые обслуживаются Via Rail – это Центральный вокзал Монреаля, который находится в центре города и обслуживает поезда, следующие в Торонто, Оттаву, Квебек и другие направления. Вы можете купить билеты на поезда Via Rail онлайн или на вокзалах.

На сегодняшний день в VIA Rail работает около трёх тысяч работников, из них более тысячи ста постоянных должностей в Монреале. Ознакомиться с требующими специальностями и подать заявку можно на этой странице: career.viarail.ca/fr/career-areas

Постоянно компания предлагает несколько вакансий, – контролеры поездов, инженеры-технологи, проводники, работники ресторанной сферы и другие вакансии для специалисты в разных областях.

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