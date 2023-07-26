Самые известные площади Монреаля, берите на заметку, знание пригодится

Перечислим самые известные, как правило, центральные площади и скверы Монреаля и кратко их представим.

В Монреале есть множество площадей, которые играют важную роль для жителей и приезжих. Эти площади регулярно становятся местами проведения культурных мероприятий, фестивалей и парадов. Перечислить все площади и скверы города – задача непосильная. Но вот несколько самых главных, самых знаменитых, самых известных площадей, расположенных в центре (как в Старом Монреале, так и в нынешнем городском центре).

Площадь Филиппс (Place Phillips): Эта историческая площадь расположена в центре города и является одной из самых старых в Монреале. Она служит местом проведения многих публичных мероприятий и фестивалей. Площадь находится напротив главного фасада магазина La Baie (The Bay). В центре площади стоит памятник Эдуарду Седьмому (хороший вопрос для викторины: памятнику какому королю стоит на площади Филиппа?)

Площадь Жана-Поля Риопеля (Place Jean-Paul Riopelle): Эта площадь именована в честь знаменитого канадского художника Жана-Поля Риопеля. Она известна своим фонтаном и скульптурой “La Joute”, автором которой является Риопель. Площадь находится неподалеку от метро Place d’Armes y Square Victoria (между этими станциями).

Площадь Канады (Place du Canada): Эта большая площадь расположена в центре города, рядом с историческим отелем “Королева Елизавета”. На ней расположены стоял памятник первому премьер-министру Канады, Сэру Джону А. Макдональду. Но статуя Сэра Джона А. Макдональда была сброшена с постамента активистами в Монреале в августе 2020 года. Это действие было частью более широкого движения, связанного с протестами против системного расизма и дискриминации коренного населения Канады. Проще говоря, обычное варварство невежд и неадекватно умных лиц.

Площадь Дорчестер (Place Dorchester): Эта площадь находится в центре города, на другой стороне проспекта René-Lévesque от Площади Канада. На площади Dorchester расположен памятник франко-канадскому поэту Эмилю Неллигану. Тут же находятся несколько других памятников и статуй. Одним из наиболее заметных является памятник шотландскому поэту Роберту Бернсу. Этот памятник был воздвигнут в 1930 году в честь знаменитого поэта, которого считают национальным поэтом Шотландии. В центре площади также расположен монумент, посвященный Луи XIII, королю Франции. Помимо этого, на площади расположены еще несколько памятников, включая памятник в честь канадского политика и бывшего мэра Монреаля Робера Бурассы. Здесь же стоит памятник участникам Бурской войны, известный как “Monument aux braves de Notre-Dame-de-Grâce”, расположен на площади Дорчестер (Square Dorchester) в Монреале. Этот памятник был воздвигнут в честь солдат из района Нотр-Дам-де-Грас в Монреале, которые погибли в Бурской войне в Южной Африке в 1899-1902 годах. (Бурская война была войной между Великобританией и двумя бурскими республиками, Трансваалом и Оранжевым Свободным государством, за контроль над территорией Южной Африки. Канада, как часть Британской империи, отправила туда свои войска. Памятник является памятным знаком той роли, которую канадские солдаты сыграли в этом конфликте.) Стоит отметить, что Square Dorchester – это важное историческое и культурное место в Монреале, привлекающее множество туристов и местных жителей.

Площадь Жака-Картье (Place Jacques-Cartier): Одна из самых живописных и популярных площадей в Монреале, расположенная в Старом Монреале, перед городской ратушей. Она служит местом проведения многих культурных и туристических мероприятий. На самой высокой точке площади (они поката) находится памятник адмиралу Нельсону. Как и все памятники Нельсону, адмирал отвернулся от реки (от воды). Он всю жизнь страдал морской болезнью – организм так и не приспособился, что не помешало стать самым известным адмиралом Британии. Но после его гибели все памятники ему ставятся так, чтоб он не видел воды, чтоб не укачивало человека. Напротив памятника Нельсону стоит памятник Ваклену, французскому моряку, который сражался с англичанами. На памятнике он привязан к обрубку мачты – он приказал себя привязать, чтобы не упасть после ранения в последнем бою. Но Ваклен остался жив и уехал во Францию после поражения.

Площадь Искусств (Place des Arts): Крупнейший культурный комплекс в Канаде, расположенный в квартале Спектаклей (Quartier des Spectacles). Здесь проходят многие музыкальные и театральные представления. Станция метро Площадь искусств находится под ней.

Place Cabot – на этой площади установлен памятник Джону Кабото (Giovanni Caboto), так что она по праву носит его имя.. Джон Кабот был итальянским мореплавателем и исследователем. В конце 15 века он отправился в плавание под патронажем Английского короля Генриха VII и открыл для Европы новые земли в Северной Америке. Площадь Кабота (Кабото) находится около метро Atwater, напротив монреальского Форума. Один из выходов метро выходит прямо на неё.

Стоит отметить, что это только некоторые из многочисленных площадей в Монреале. Каждая из них уникальна и имеет свою собственную атмосферу и историю.

Вот более полный список монреальских площадей, на многих из которых есть зелёные насаждения:

Parc Émilie-Gamelin

Parc Jeanne-Mance

Parc Athéna

Place d’Armes

Place de la Grande-Paix-de-Montréal

Place De La Dauversière

Place des festivals

Place du Canada

Place d’Youville

Place Gérald-Godin

Place Norman-Bethune

Place Royale

Place Vauquelin

Square Chaboillez

Square des Frères-Charon

Square Dorchester

Square Phillips

Square Saint-Louis ou Carré Saint-Louis

Square Victoria

Square Viger