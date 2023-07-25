Значительные потери стоимости в городских центрах

Согласно исследованию, пандемия оставит стигматизацию в городских центрах по всему миру, что проявится в значительной потере стоимости офисных зданий и предприятий.

Согласно исследованию, пандемия оставит стигматизацию в городских центрах по всему миру, что проявится в значительной потере стоимости офисных зданий и предприятий.

По оценкам McKinsey, стоимость офисных зданий упадет на 26% В период с 2019 по 2030 год при так называемом умеренном сценарии.

В соответствии с этим сценарием присутствие сотрудников в офисе будет продолжать постепенно увеличиваться до 2025 года, но не достигнет уровня, предшествующего пандемии. Модель учитывает и другие факторы, такие как тенденция к уплотнению рабочих мест, растущая доля рынка рабочих мест, связанных со знаниями, а также автоматизация части работы, выполняемой белыми воротничками.

В исследовании рассматриваются девять мегаполисов, на которые приходится непропорционально большая доля роста экономики их стран. Среди них Нью-Йорк, Сан-Франциско, Хьюстон, Париж, Лондон, Мюнхен, Токио и Шанхай.

В этих девяти рассматриваемых городах потенциальные потери стоимости офисных башен к 2030 году составят астрономическую сумму в 800 миллиардов долларов США.

Американские города, в которых функция центров сосредоточена вокруг офисов, страдают больше, чем более разнообразные центры Парижа и Лондона.

С другой стороны, меньшее количество заполненных офисов приводит к падению числа покупателей в магазинах в центре города. Там также ожидаются потери в стоимости. По расчетам McKinsey, спрос на коммерческие помещения в девяти исследуемых городах будет устойчиво снижаться на 9%.

По данным консалтинговой фирмы, решение заключается в расширении использования в центре делового района, уделяя особое внимание жилью. Владельцам зданий также рекомендуется рассмотреть возможность совместного проживания в одном здании или даже на одном этаже.

По данным брокерского агентства Avison Young, в Монреале насчитывается не менее 611 офисных зданий, которые могут быть преобразованы в жилые дома.

Эта цифра составляет 47 % из 1289 зданий, проанализированных компанией, сообщала ежедневная газета Montreal Gazette ранее на этой неделе.

Идентификация была произведена на основе внутреннего анализа брокера на основе двух основных критериев : здания, построенные до 1990 года и имеющие площадь менее 15 000 квадратных футов. Большие площади поверхности обычно препятствуют естественному освещению всего пола.

« Помимо возраста и площади поверхности, необходимо учитывать другие критерии – такие как осуществимость строительства конкретного здания, стоимость, местоположение и окружающие удобства – при определении наилучшей кандидатуры», – говорится в заявлении Стивена Сильверстайна, старшего менеджера и директора генеральный директор, управление студийными проектами и строительством США в Avison Young.

После пандемии и бума телеработы городские центры в дневное время были закрыты для белых воротничков. Уровень вакантных площадей в офисах приближается к рекордно низкому уровню.

Воздействие особенно сильно ощущается в старых зданиях, так называемых категориях B или C.

По данным агентства CBRE, во втором квартале 2023 года в Монреале доля вакантных площадей в центре города достигла 17%. Этот показатель составляет 14,5 % в более современных зданиях более новой постройки, так называемых зданиях категории А.

« Таким образом, владельцы старых зданий имеют возможность переосмыслить свою инвестиционную стратегию и изучить различные варианты, будь то сохранение здания в его нынешнем виде, его реконструкция или модернизация, внедрение инноваций путем перепрофилирования или адаптации его для других целей, а также его использование в других целях”. перепланируйте», – предлагает агентство недвижимости.

На практике компания Lachance Real Estate приступает к переоборудованию торговой площади 16 в жилые дома в Иль-де-Сьер. В прошлом месяце компания NexArm Investments, дочерняя компания семьи Армоян, занимающаяся недвижимостью, приобрела бывшую башню Standard Life на Западной улице Шербрук, 1245, с целью переоборудования ее в жилой дом для сдачи в аренду.

По данным Avison Young, до 34 % офисных зданий на 14 крупных рынках Северной Америки могут быть потенциальными кандидатами на переоборудование, что составляет в общей сложности почти 9000 объектов недвижимости. Преобразование офисов в жилые помещения может открыть двери для потенциального жилья для тысяч семей.

Но о преобразовании офисов в жилые помещения легче сказать, чем сделать, поскольку затраты и получение разрешений являются одними из основных препятствий.

Согласно недавнему исследованию Cushman & Wakefield, цитируемому Montreal Gazette, оценки варьируются от 100 долларов за квадратный фут до почти 700 долларов за квадратный фут и варьируются в зависимости от объема работ.

Получение разрешений регулирующих органов-это не синекура. Переоборудование здания представляет собой строительную площадку на срок от двух до четырех лет, подсчитал в той же статье Жан Лорен, президент Avison Young в Квебеке.

Начавшееся в Монреале в 2009 году, движение за сертификацию LEED с тех пор никогда не прекращало развиваться и на сегодняшний день достигло 70% от общей площади офисных помещений категории А в центре Монреаля.

Категория А представляет собой самые роскошные и современные офисные помещения.

Брокерское агентство также отмечает, что уровни сертификации становятся все выше и выше. Золотой стандарт LEED вытеснил LEED и серебряный стандарт LEED, в то время как платиновый стандарт LEED с 2020 года стремительно продвигается вперед.

LEED работает в соответствии с оценочной системой, учитывающей его воздействие на окружающую среду, местоположение, географическое положение и т. д. Чем выше уровень сертификации, тем выше требуемый балл.

Сертифицированные офисы имеют более низкий уровень доступности, чем офисы без сертификации, отметил Жан Лорен, президент Avison Young в Квебеке. В платиновых офисах LEED уровень доступности составляет 18,3%, в офисах LEED в целом-19,7%, в то время как в офисах без сертификации уровень доступности составляет 21,9%.

« Это подтверждает рост ассортимента, который мы наблюдаем на рынке», – отмечает г-н Лорен. Арендаторы, приобретающие помещения в 2023 году, пользуются благоприятным соотношением сил, чтобы выбрать офисы более высокого качества на выгодных условиях.

Ольга Успенская вошла в топ 50-ти лучших агентов в компании Vendirect за 2021 год! Ура!

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Ольга Успенская

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