В США приступили к исследованию ДНК возможных останков с батискафа «Титан»

Исследования ДНК предполагаемых останков экипажа батискафа «Титан» начали следователи в США.

Исследования ДНК предполагаемых останков экипажа батискафа «Титан» начали следователи в США.

«Медицинские работники Соединенных Штатов проводят официальный анализ ДНК предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте инцидента», — говорится в заявлении береговой охраны США, которая руководит расследованием.

Останки могут принадлежать одному из пяти человек, находившихся в батискафе в момент его гибели: Стоктону Рашу, Хэмишу Хардингу, Сулеману Давуду, Шахзаде Дауду и Полю-Анри Наргеоле. Аппарат схлопнулся мгновенно на глубине около 3800 метров, его обломки были найдены и подняты на поверхность для исследования.

Отмечается, что в расследовании, проводящемся агентствами США и Канады, принимают участие специалисты из США, Великобритании и Франции. Все фрагменты разрушившегося аппарата находятся в распоряжении береговой охраны США.

После завершения расследования должны быть проведены публичные слушания. Морской совет по расследованию имеет право вызывать свидетелей для публичной дачи показаний.

Напомним, расследование обстоятельств гибели батискафа было начато 25 июня. Прошел месяц.