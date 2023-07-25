О беспробудной вере в телевидение, да и в другие средства массовой информации

История, убедительно показывающая, как легко манипулировать людьми и обществом. Причём от страны уровень веры в сказанное из ящика не меняется.

Напомним историю, хорошо иллюстрирущую людскую психологию:

31 марта 1976 года английский астроном Патрик Мур (Patrick Moore), ведущий популярной радиопередачи об астрономии, объявил во всеуслышание, что 1 апреля 1976 года свершится исключительное событие, бывающее раз в тысячу лет: Плутон, Юпитер и Земля встанут в одну линию, а посему сила тяжести на Земли уменьшится в два раза.

Мур пояснил, что если в 7.47 утра по лондонскому времени подпрыгнуть на месте, то человек почувствует невыносимую лёгкость бытия, ощущение полета и парения.

В 7.47 в городах Великобритании можно было наблюдать дичайшую картину: Миллионы жителей подпрыгивали, пытаясь зависнуть в воздухе. Машины остановились, водители выскочили и делали упражнения. Пассажиры автобусов и метро подскакивали десятки раз. Лежащие больные в госпитальных палатах умоляли санитарок их подбросить, но те были заняты – подпрыгивали. Детишки просыпались сами, до будильника, и резво скакали вокруг кровати…

Королева заявила, что глупостями не занимается, но попросила разбудить её в 7.40 и приказала окружающим удалиться из покоев, потому как ей надо размышлять о судьбах родины. Двери попросила плотно затворить, а на полу приказала положить пушистый палас (дабы соседей снизу не волновать топанием при размышлениях о бренном).

Ладно, каждый из нас бы и сам прыгнул раза три – а чем чёрт не шутит. Чо, трудно проверить, что ли?

Не в том дело. Попрыгали, порадовались. Всё правильно.

Но дело в том, что тысячи, десятки тысяч британцев заявили, что парили, летали, ощущали легкость, прыгнули на двадцать метров в одном прыжке. Тысячи человек поломали ноги, выпрыгнув из окон второго этажа (благо Мур предупредил – зная человеческую натуру, что не рекомендует экспериментировать с высокими зданиями, – стоит Плутону немного промахнуться, и эффект пропадёт, а то бы счёт трупам на тысячи пошёл бы).

Ну, и что тут скажешь? А ничего… И это Британия, где народ отличается деловитостью и сомнением… Даже дата 1 апреля не повлияла. Что уж говорить о других странах, где толпы идиотов радостно верят в любую белиберду, что им скармливают СМИ.