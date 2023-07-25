Volkswagen представил специальную версию модели Jetta для рынка Северной Америки

Volkswagen отмечает 40-летие Jetta GLI совершенно новой специальной версией, которая будет предлагаться исключительно в Северной Америке.

Volkswagen отмечает 40-летие Jetta GLI совершенно новой специальной версией, которая будет предлагаться исключительно в Северной Америке. Специальное издание, разработанное в ознаменование четырех десятилетий «GTI с багажником», отличается окраской кузова Pure White, Pure Grey или Rising Blue с контрастными черными корпусами зеркал и дверными ручками. Покупатели также найдут черную решетку радиатора, черный спойлер и черные 18-дюймовые легкосплавные диски. К ним добавляются знакомые красные акценты и специальные значки.

Доработке подвергся и салон — получив привлекательные сиденья «из молекулярной ткани» с красной контрастной строчкой, а также уникальными центральными секциями с сетчатым рисунком. Последний зависит от автомобиля, и Volkswagen заявляет, что он действует как «единственный в своем роде отпечаток пальца». Также стоит отметить специальные подстаканники с акцентами «GLI» и «1984». Покупатели также найдут значок «40» на рулевом колесе, а еще надпись «GLI 40» на накладках на пороги и красные бирки на сиденьях.

Под капотом находится 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель с турбонаддувом, развивающий 228 л.с. и 349 Нм максимального крутящего момента. Покупатели также найдут адаптивные амортизаторы, самоблокирующийся дифференциал и спортивную выхлопную систему.

Всего будет выпущено 1984 автомобиля эксклюзивно для рынка Северной Америки, и производство уже запущено. Поставки должны начаться в течение лета, а цена на специальный вариант начинается с отметки в 28 085 долларов. И это очень приятный ценник, ведь Volkswagen Jetta GLI нынешнего модельного года начинается с 31 585 долларов.