В Ванкувере построили небоскреб на проекту Кенго Кумы

Этот небоскреб с «чешуей» на фасаде и амфитеатром в полупрозрачном основании стал самым высоким зданием, спроектированным архитектором Кенго Кумой в Северной Америке.

Этот небоскреб с «чешуей» на фасаде и амфитеатром в полупрозрачном основании стал самым высоким зданием, спроектированным архитектором Кенго Кумой в Северной Америке.

Новый проект Кенго Кумы (Kengo Kuma) в Ванкувере — самое высокое здание, спроектированное японским архитектором в Северной Америке. Небоскреб Alberni возвышается над городом на полупрозрачном основании в окружении бамбуковой рощи. Известный своим гибридным подходом, японский мастер показал в здании красоту многослойных материалов. Фасады облицованы алюминиевыми и стеклянными панелями, которые переплетаются в различных конфигурациях, напоминая фактурный пэчворк.

Возвышаясь среди множества высотных города, башня спроектирована так, чтобы стать частью ландшафта и в то же время выделяться на его фоне. «Единообразие небоскребов Ванкувера — это и его сила — единый городской пейзаж. Высотки в городе довольно однообразны, особенно материалы, из которых они сделаны. И я хотел предложить жителям и гостям что-то эстетически отличающееся», — рассказал архитектор, объясняя выбор в пользу дерева и стали вместо стекла на фасадах.

Структурные балки, идущие по фасаду, простираются над входом и создают замкнутое пространство амфитеатра, где создан сад из японского мха и пространство для выступлений. Здесь же стоит авторское пианино Fazioli, спроектированное Кенго Кумой. Оно изготовлено из многослойных листов дерева хиноки и ждет концертов под открытым небом. В это пространство также включена недавно высаженная бамбуковая роща, созданная для защиты сада и входа в здание.

Над амфитеатром и во внутреннем бассейне разместили огромную подвесную скульптуру. Из-за ограничений пожарной безопасности объект сделан из алюминия, обработанного под дерево. «Вместо традиционного ограждения вход превратился в облако тонких легких элементов, парящих над пространством для выступлений», — рассказал японский архитектор.

Внутри здания жители могут воспользоваться различными удобствами, включая тренажерный зал, бассейн и коворкинг. Интерьеры общественных мест минималистичны, с деталями из камня и дерева, напоминающими о внешнем виде башни. Удобства включают бассейн и музыкальную комнату с набором пластинок и динамиков, встроенных в стены с пробковым покрытием. Также в башне будет работать японский ресторан.