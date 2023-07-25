Из истории Канады: Пьер Лё Мойн д’Ибервиль, справедливый корсар

Пьер Лё Мойн д’Ибервиль, один из самых известных героев в истории французской Канады, прозванный справедливым корсаром

Кем был Пьер Лё Мойн д’Ибервиль (Pierre Le Moyne d’Iberville), имя которого до сих пор произносят с уважением.

Родился Пьер в Виль-Мари, будущем Монреале, 20 июля 1661 года в обычной монреальской семье, в которой всего было одиннадцать сыновей и двое дочерей. Он получил неплохое образование – то есть, умел писать и читать, владел придворной речью, а позже, когда стал знаменитым, умел льстить королевским министрам и с достоинством беседовать с королём Франции.

Отец Пьера в возрасте пятнадцати лет, отправился на поиски приключений в команде моряков, ходивших на кораблях, принадлежавших иезуитскому ордену. В конце концов, он осел в Новой Франции, стал известным торговцем, а его третий сын Пьер прошел путь от поденного батрака и юнги до одного из самых выдающихся квебекцев.

Если бы он был губернатором Новой Франции, а в возрасте 45 лет не погиб бы в Карибском море, то, кто знает, возможно, судьба Северной Америки сложилась бы иначе, и она стала бы французской.

С детства Пьера готовили к профессии моряка. Он часто плавал на торговом корабле своего отца. В 1686 году Пьер поступает на военную службу и вместе с двумя братьями воюет с англичанами в Гудзоновом заливе. В одном бою Ибервиль первым врывается во вражеский форт с саблей в одной руке и пистолетом в другой. Но англичане отбивают вылазку, и Ибервиль остается один перед двумя десятками англичан.

И этот отважный моряк в одиночку убивает несколькоих, а остальных обращает в бегство! В те времена выживали только те, кто умел сражаться и был храбр. Таким был и Пьер Ле Мойн д Ибервиль.

Его военные подвиги приносят ему не меньшую славу, чем богатство его отца. Ибервиль отправляется во Францию, где в 1688 году ему удается убедить королевский двор в необходимости поддержать французов в битве за овладение Северной Америкой. Ибервиль получает от короля один из самых мощных и современных кораблей и в начале 1689 года выбивает англичан из местности, сегодня известной как провинция Онтарио. Посёлки в районе Ниагары и нынешнего Торонто переходят во владение Франции.

Ирокезы, союзники англичан, продолжают атаки на Канаду. Ибервиль, по поручению губернатора Фронтнака, организует оборону Монреаля и кладет конец постоянным атакам индейцев. Затем он продолжает свои экспедиции и завоевания земель в востоку от Канады, постоянно воюя с англичанами. В 1694 году Ибервиль назначен главой морской стражи Канады.

В постоянных сражениях на суше и на море Ибервиль топит английские корабли и захватывает торговые суда. Ибервиля отличают не только смелость и воинское умение, но и справедливое отношение к пленным – их содержат в гуманных условиях, запрещают измываться и плохо кормить.

Ибервиль считает, что будущее мира – за Северной Америкой, и поэтому уверен, что Франция должна приложить все усилия к тому, чтобы, по его словам, «завоевать её полностью, выбив остальных европейцев, но живя в дружбе с местными племенами». Именно он основывает колонии Франции на Миссисипи (до этого неудачные попытки совершал Robert Cavelier de La Salle В 1699, 1700 и 1701). Ибервиль строит на Миссиссипи три форта – Maurepas, Mississippi и Saint-Louis. В 1702 году он заключает договор о дружбе с местными индейскими народами.

Затем Ибервиль опять же воют с англичанами, на сей раз в Карибском море, террорризируя английский купеческий флот. Он захватывает суда, острова, совершает налеты на прибрежные города.

Ибервиль готовит широкое наступление на британские колонии в Северной Америке, но В 1706 году, находясь в Гаване, на Кубе, он внезапно умирает на борту своего корабля.

Пьер Лё Мойн д’Ибервиль был прозван Канадским Сидом за неистовство, храбрость, решимость и справедливость.