Ученые из университета Торонто провели исследование, посвященное формированию прогностических моделей памяти

Исследователи из Больницы для больных детей в Торонто и Университета Торонто провели исследование, посвященное формированию прогностических моделей в области гиппокампа CA1. Результаты исследования показывают активность нейронов CA1 в мозге мыши, когда она учится выполнять задание, делая прогнозы на основе своего предыдущего опыта.

Исследователи из Больницы для больных детей в Торонто и Университета Торонто провели исследование, посвященное формированию прогностических моделей в области гиппокампа CA1. Результаты исследования показывают активность нейронов CA1 в мозге мыши, когда она учится выполнять задание, делая прогнозы на основе своего предыдущего опыта.

Мозг спонтанно организует жизненный опыт в воспоминания, которые могут быть мысленно восстановлены и воспроизведены в нужный момент времени. Эти воспоминания о прошлых событиях частично определяют восприятие и поведение человека, например, выделяют стратегии решения, доказавшие свою эффективность в прошлом.

Предполагается, что ключевая область гиппокампа, известная как область CA1, поддерживает способность извлекать соответствующие воспоминания для прогнозирования будущих результатов, создавая прогностические модели, которые примерно представляют, что может произойти при различных сценариях. Хотя многие нейробиологи занимаются изучением этой гипотезы, способы создания и обновления моделей памяти пока изучены мало.

Исследователи из Больницы для больных детей в Торонто и Университета Торонто провели исследование, посвященное формированию прогностических моделей в области гиппокампа CA1. Результаты исследования показывают активность нейронов CA1 в мозге мыши, когда она учится выполнять задание, делая прогнозы на основе своего предыдущего опыта.

«Когда мы думаем о памяти, мы часто представляем ее как способ вспомнить наш прошлый опыт — своего рода “устройство для воспоминаний””, — говорит Пол Франкленд, соавтор работы. — “Но можно взглянуть на память и с другой стороны: как она работает при предсказании будущего. Именно этот вопрос мы изучали: как наш прошлый опыт позволяет нам предвидеть будущее?»