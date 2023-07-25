Некая Людмила Минина признана виновной в организацию мошеннических схем с использованием пирамиды

Суд присяжных признал Людмилу Минину виновной. Теперь судья вынесет приговор, ожидается, что женщину ожидает тюремное заключение.

Людмила Минина, жительница городка Saint-Hyacinthe только что (24 июля) признана виновной жюри в организации классической пирамиды, бессмертной мошеннической схемы, которая приносит баснословные прибыли организаторам и ближайшим сподвижникам их, оставляя за бортом неудачников (которых абсолютное большинство), вложивших в пирамиду собственные средства.

Людмила Минина вела себя осторожно, она прекрасно знала законы и понимала, за что её могут привлечь. Посему женщина деньгами не брала. Она просила участников приносить подарки во время празднования любого юбилея (день рождения свой или мужа, юбилей и тому подобные дела). Закон не запрещает делать подарки, а что в коробочку или пакетик для подарка человек положил и конверт с пятью тысячами долларов, так кто ж знал то…

Схема действий у госпожи Мининой была простой: создавался так называемый “треугольник”. Он состял в теории из пятнадцати участников. Человек, стоящий во главе угла – лидер, он получает деньги (в качестве подарка). Он выбывает, на его место заступает один из двоих участников второго уровня, затем следует третий уровень (четыре участника) и в нижнем уровне находятся восемь новых участников пирамиды, которые только что в “треугольник” вступили, вложили свои деньги и ждут своей очереди добраться до верхнего уровня.

Чтобы повышать уровень, надо пригласить двух человек, уговорить их на вложения в размере 5 тысяч долларов. А по достижении вершины треугольника герой получает 40 тысяч. Всё это подаётся под соусом взаимопомощи. Мол, тебе нужны деньги? Дай людям пять тысяч и через несколько недель получишь 40 тысяч (35 тысяч чистой прибыли!) Разумеется, организатор дела участвует в нескольких треугольниках и получает гораздо больше, чем сорок тысяч.

Желающих вложиться и заработать всегда достаточно. Так что дело выглядит беспроигрышным. Главное – уговорить человека. А если он засомневался в законности операций, то госпожа Минина, положа руку на сердце, разъясняла, что всё законно, приводя даже номера несуществующих законов, уверяя, что за деньги, полученные в качестве подарка, налоги платить не надо.

Те, кто вложил пять тысяч, чтобы вернуть деньги, упорно искали следующих жертв и направляли их к Мининой, которая манипулировать умеет.

В конце концов даму взяли на месте преступления в 2020 году. В вечеринке по поводу раздачи очередных денег (их, разумеется, получала сама Минини) участвовали две женщины, которые на самом деле были агентами службы езопасности Квебека, хотя умело разыгрывали и из себя алчных героинь. Как всегда и бывает, получили прибыли очень немногие, ну, и сама Минина. Которой теперь придётся сидеть. Суд состоялся лишь сейчас. По закону, за организацию мошеннических схем преступница может получить срок до 15 лет заключения. Её сообщеница, Изабель Тюркот (Isabelle Turcotte) признала себя виновной, но так как её участие было относительно ограниченным и недолгим, она была приговорена всего лишь к 18 месяцам общественных работ.