Канадские банкиры и политики вынуждают «Ростсельмаш» продать тракторный завод в Виннипеге

Канадские банкиры и политики вынуждают российскую компанию «Ростсельмаш» продать свой канадский актив в провинции Манитоба ‒ завод, выпускающий в городе Виннипеге тракторы. Об этом проинформировал совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

Канадские банкиры и политики вынуждают российскую компанию «Ростсельмаш» продать свой канадский актив в провинции Манитоба ‒ завод, выпускающий в городе Виннипеге тракторы. Об этом проинформировал совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин.

На данный момент российский производитель подыскивает покупателя завода.

«Завод сейчас работает, ‒ сообщил Бабкин. ‒ Но нам поставлено условие, что мы должны до осени или же в начале осени продать данное предприятие. Потом нам будут включать какие-то суперсанкции, затруднять деятельность. Поэтому мы сейчас продаем это подразделение, так как нам сказали в Канаде: продавайте всё, мы тут не хотим этого. Сказали банкиры и политики местные. Если этот актив не продать, то его перестанут кредитовать, перестанут платежи проводить».

Тракторный завод в Виннипеге «Ростсельмаш» купил в 2008 году. В данный момент времени «Ростсельмаш» собирает тракторы на новом заводе и в Ростове-на-Дону.

«Мы скопировали и повторили это производство в нашей стране. Сейчас основные модели этих тракторов нами производятся здесь. Какие не производим ‒ в течение полутора лет будем производить», ‒ подчеркнул Бабкин.

В мае минувшего года бизнесмен заявил, что разговоры о санкционных ограничениях в отношении канадского производства «Ростсельмаша» ходили, но все тогда ограничилось требованием автономной работы. Комплектующие и готовые модели из Канады в РФ не импортировали: предприятие работало исключительно на североамериканский и западный рынок.