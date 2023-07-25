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Новости В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров

В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров

Виктория Христова Июл 25, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров отключены 15 Просмотров

Ситуация с лесными пожарами в Канаде продолжает ухудшаться, и на данный момент зафиксирован уже 1081 очаг возгорания.

Ситуация с лесными пожарами в Канаде продолжает ухудшаться, и на данный момент зафиксирован уже 1081 очаг возгорания.

Об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров в понедельник, 24 июля.

Пока спасателям не удалось справиться с 683 пожарами, как указано в  сообщении. В общей сложности площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.

Предположительно, две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что количество лесных пожаров в Канаде приближается к 900, а площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Блэр также дал пессимистичный прогноз на июль и август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.

Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств участвуют в тушении лесных пожаров в Канаде. Среди них спасатели из

  • Австралии,
  • Испании,
  • Коста-Рики,
  • Мексики,
  • Новой Зеландии,
  • Португалии,
  • США,
  • Франции,
  • Чили
  • и ЮАР.

Также в тушении огня принимают участие подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, занятых ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.

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