В Канаде выявили свыше одной тысячи очагов лесных пожаров

Ситуация с лесными пожарами в Канаде продолжает ухудшаться, и на данный момент зафиксирован уже 1081 очаг возгорания.
Об этом сообщил канадский межведомственный центр лесных пожаров в понедельник, 24 июля.
Пока спасателям не удалось справиться с 683 пожарами, как указано в сообщении. В общей сложности площадь сгоревших территорий составляет 11,6 млн га.
Предположительно, две недели назад канадский министр по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям Уильям Блэр заявил, что количество лесных пожаров в Канаде приближается к 900, а площадь сгоревших территорий тогда составляла 9,5 млн га. Блэр также дал пессимистичный прогноз на июль и август: сухая погода и жара продолжат способствовать распространению огня.
Ранее сообщалось, что не менее 1,8 тыс. иностранных пожарных из 10 государств участвуют в тушении лесных пожаров в Канаде. Среди них спасатели из
- Австралии,
- Испании,
- Коста-Рики,
- Мексики,
- Новой Зеландии,
- Португалии,
- США,
- Франции,
- Чили
- и ЮАР.
Также в тушении огня принимают участие подразделения канадских вооруженных сил. Общее число всех специалистов, занятых ликвидацией лесных пожаров, составляет около 5 тыс. человек.