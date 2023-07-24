Был ли Банк Канады не очень осторожен в своих высказываниях о паузах в повышении ставок?

В марте этого года казалось, что долгая серия повышений процентных ставок Банком Канады, возможно, наконец подошла к концу.

В марте этого года казалось, что долгая серия повышений процентных ставок Банком Канады, возможно, наконец подошла к концу.

Центральный банк встал на агрессивный путь повышения ставок в течение предыдущих 12 месяцев, повысив свою ключевую процентную ставку на 450 базисных пунктов в ответ на растущую инфляцию и “раскаленную докрасна” экономику.

К началу 2023 года годовой уровень инфляции все еще был значительно выше целевого уровня Банка в 2%, но в экономических данных появились признаки того, что ситуация развивается достаточно хорошо в правильном направлении, чтобы оправдать паузу в повышении ставок.

Хотя в январе Банк объявил о повышении ставки на 25 базисных пунктов в своем первом решении за год, Банк также намекнул, что может наступить пауза в повышении ставок, и его мартовское заявление ознаменовало первое за девять заседаний то, что он не повысил свою учетную ставку.

За этим последовал еще один месяц бездействия в апреле, когда готовность центрального банка сохранить ставки без изменений, по мнению некоторых наблюдателей, стала возможным признаком того, что это может быть сделано путем повышения ставок до конца года.

Однако неожиданный скачок годового уровня инфляции и устойчивый рынок труда означают, что эти паузы теперь стали далеким воспоминанием, и с тех пор Банк впоследствии повысил учетную ставку в общей сложности на 50 базисных пунктов.

Эти скачки привели к тому, что базовая ставка Банка достигла отметки в 5,0%, доведя ее до самого высокого уровня за более чем 22 года – и в сентябре может произойти еще одно повышение.

Главный экономист BMO Дуг Портер предположил канадскому специалисту по ипотечным кредитам после последнего решения Банка по ставке, что он, возможно, допустил ошибку, придерживаясь слишком мягкого тона в отношении приостановки ставок в начале года, а его несколько ястребиное заявление на прошлой неделе указывает на то, что “они не собираются совершать эту ошибку снова.”

Очевидный сигнал центрального банка о том, что повышение ставок подошло к концу, помог подлить масла в огонь на рынке жилья, по словам Портера – мнение, разделяемое заместителем главного экономиста CIBC World Markets Бенджамином Талом (на фото вверху).

Он сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что своего рода оживление, наблюдаемое на рынке жилья Канады в первой половине 2023 года, было, по крайней мере частично, вызвано оптимистичными заявлениями Банка о ставках.

“То, что мы увидели за последние шесть месяцев, очень интересно”, – сказал Тал. “В ту минуту, когда Банк Канады объявил, что приостанавливает ставки в январе и феврале, мы увидели значительное улучшение на рынке перепродажи, что означает, что людей волнует не только уровень процентных ставок, но и их направление.

“Тот факт, что Банк Канады взял паузу, обеспечил рынку своего рода страховку, привнес некоторую безопасность или уверенность в рынок, и мы увидели рост продаж и даже улучшение предложения. Теперь, когда они начинают пересматриваться в июне, июле и [возможно] в сентябре… у вас такая неразбериха, которая замедлит рынок, в этом нет сомнений”.

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